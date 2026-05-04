Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest, il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Davide Lucchelli, il batterista della band Oggetto Sconosciuto, è scomparso nel nulla a Budapest mentre era in tour in Ungheria col suo gruppo. L’allarme è stato lanciato dalla band: di Lucchelli, 24enne di Padova, si sono perse le tracce il 1° maggio 2026, attorno alle 20,30. L’ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio. Il papà ha sporto regolare denuncia di scomparsa.

Davide Lucchelli scomparso a Budapest: l’appello

Sulla pagina Facebook della band Oggetto Sconosciuto, nella mattina di domenica 3 maggio, è apparso un post che annunciava la sparizione nel nulla di Davide Lucchelli, batterista del gruppo.

Nel messaggio si legge che Lucchelli è scomparso nel nulla attorno alle 20,30 di venerdì 1° maggio. Il batterista è stato avvistato per l’ultima volta in un parcheggio di Mester utca 30-32 a Budapest. Indossava un paio di jeans blu, un maglione e una giacca nera.

Il tour degli Oggetto Sconosciuto in Ungheria

Il Lucido No European Tour ’26 degli Oggetto Sconosciuto, dopo le tappe italiane a marzo a Trieste, Treviso, Venezia e Padova, ha raggiunto l’Ungheria per una data all’Independent Voices di Budapest proprio il 1° maggio.

Il programma prevede, poi, tappe a Gorizia (8 maggio), Nova Gorica (9 maggio), Poppi (16 maggio), Ambra (17 maggio), Terni (22 maggio), Pomezia (23 maggio) e Salzano (24 maggio).

Il tour degli Oggetto Sconosciuto ha date in programma fino a ottobre, con tappe in Italia e in Europa.

Chi è Davide Lucchelli, scomparso nel nulla a Budapest

Davide Lucchelli è un 24enne di Padova, batterista della band punk rock Oggetto Sconosciuto di Treviso.

Nella serata del 2 maggio il papà di Davide Lucchelli si è recato dai carabinieri del comando provinciale di via Rismondo a Padova per formalizzare regolare denuncia di scomparsa.

In tempo reale è partita la macchina organizzativa dei soccorsi con l’interessamento dell’Interpol. Al momento, come riportato da Padova Oggi, non è esclusa alcuna ipotesi: Si prendono in esame la pista del rapimento, della rapina e dell’allontanamento volontario. Tra i quattro componenti della band, oltre a un legame di lavoro e di passione, vi è anche una grande amicizia.

Il concerto della band Oggetto Sconosciuto in programma a Budapest la sera del 1° maggio è stato annullato subito dopo che ci si è resi conto della scomparsa di Davide Lucchelli.

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