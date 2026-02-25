Davide Mancini, l’avvocato di Tortora nella serie Portobello: “L’arte non consola: deve muovere qualcosa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che servono a promuovere un progetto. E poi ci sono conversazioni che, quasi senza accorgersene, diventano un attraversamento. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie all’attore Davide Mancini appartiene alla seconda categoria. Si parte dall’avvocato Della Valle, il ruolo che interpreta nella serie Portobello, diretta da Marco Bellocchio e disponibile su HBO Max, ma il personaggio è solo una soglia. Perché molto presto la narrazione scivola altrove: nel silenzio di un telefono che non squilla, nel peso dei “no” che nessuno racconta, nella fatica di esporsi quando per anni ti sei nascosto per difenderti. Davide Mancini non costruisce una versione levigata di sé. Non si rifugia nella retorica del talento, né in quella, altrettanto comoda, della fortuna. Dice una cosa più scomoda: mi ha salvato la determinazione. E prima ancora, mi ha salvato il silenzio. C’è un punto preciso in cui questa intervista smette di parlare solo di recitazione e inizia a parlare di identità. Del ragazzo che si sentiva fuori posto, del bisogno di protezione, del momento in cui salire su un palco diventa un atto di nudità. Non tecnica, ma emotiva. Togliere le difese, rinunciare agli automatismi, accettare di non sapere chi sarai dopo esserti esposto. È questa la provocazione dell’arte, dice Davide Mancini. E non ha nulla di consolatorio. Si parla di successo, ma senza inseguirlo. Di notorietà come conseguenza, non come obiettivo. Si parla di paternità come ridimensionamento dell’ego, di una figlia che con una frase semplice – “Papà, sei buffo” – riporta tutto alla realtà. Si parla di responsabilità: quella di lasciare una traccia, non un’impressione. Davide Mancini racconta la propria traiettoria come si racconta un processo interiore: fatto di deviazioni, ritorni, fughe in Inghilterra, decisioni prese per non tradire una voce che insiste. E in mezzo a tutto questo c’è una domanda che resta sospesa e che riguarda chiunque legga: quanto siamo disposti a spogliarci del giudizio per essere autentici? Quanto siamo pronti a uscire dalla zona che chiamiamo “comfort” ma che, forse, è solo paura organizzata? Questa intervista non offre risposte rassicuranti. E forse è proprio per questo che resta. Perché, come dice Davide Mancini, l’arte non deve consolare. Deve muovere qualcosa. E alla fine ci si accorge che quella provocazione non riguarda solo un attore. Riguarda chiunque abbia scelto, almeno una volta, di non nascondersi più.

Lei interpreta l’avvocato Della Valle in Portobello. Un avvocato lavora con tre elementi fondamentali: parola, strategia e controllo. Quale di questi aspetti l’ha costretta a mettersi maggiormente in discussione?

“Metto al primo posto il controllo. Il personaggio si trova in una situazione enorme, complessa, imprevedibile, in cui ogni giorno accade qualcosa di diverso. A un certo punto dice a Tortora: ‘Quello che sembra assolutamente chiaro a noi, mi accorgo che per loro non lo è’. Questo disorienta. Si può parlare di strategia, ma quale strategia si può adottare di fronte a giudici che non verificano i fatti e si affidano alle dichiarazioni della Nuova Camorra Organizzata? L’incredulità di Raffaele nasce proprio da questo. Il controllo è stato il cardine dell’interpretazione nella serie, non solo per il mio personaggio ma anche per gli altri. Ho avuto la fortuna di lavorare con Fabrizio Gifuni e Paolo Pierobon. Le mio scene erano quasi esclusivamente con loro. Poi ci confrontavamo anche con Alessandro Preziosi e con altri attori, ma il nucleo eravamo noi tre. Mi hanno mostrato quanto sia decisivo il controllo nella gestualità e nella relazione scenica. Per restituire un personaggio non servono movimenti ampi: basta un gesto minimo, una pausa prima di una battuta, uno sguardo calibrato. Si partiva dal controllo e dall’ascolto per restituire quelle sfumature che Marco Bellocchio ama. Chiede l’essenza del personaggio, non l’effetto. Ed è un approccio perfettamente coerente con la sua visione registica”.

Non era la prima volta che lavorava con Marco Bellocchio. Prima c’era stato Esterno notte.

“Marco mi ha sempre accordato fiducia. Tuttavia, ho dovuto conquistare ogni ruolo. Non mi ha mai regalato nulla. In Esterno notte era la prima collaborazione: ho iniziato con un ruolo secondario, poi ho sostenuto cinque provini e mi è stato affidato il personaggio di Moretti. Ma per Portobello non ho dato nulla per scontato. Ricordo un episodio che la dice lunga. Ero alla presentazione del film che avevo girato con Ozpetek, Nuovo Olimpo, alla Festa del Cinema di Roma. Era presente anche Marco. Mi avvicino per salutarlo e la prima frase che mi rivolge è: ‘Te lo dico subito: nel nuovo progetto non ho ruoli per te. Sei troppo giovane’. Si può immaginare l’effetto. Non stavo lavorando in quel periodo e l’entusiasmo dell’incontro si è trasformato in amarezza. Quella notte è stata molto difficile. Si parla poco di quanto possano ferire i rifiuti: la mia carriera si è costruita più sui ‘no’ che sui ‘sì’. È attraverso i rifiuti che sono cresciuto, come attore e come persona. Dopo mesi da quell’incontro, però, è arrivata una convocazione. Il primo provino era per Vallanzasca: una scena di interrogatorio che si trova anche online. L’avevo studiata nei dettagli, persino nei respiri. È stato un lavoro entusiasmante, e mi è dispiaciuto non interpretarlo. Successivamente sono stato richiamato per Della Valle. Al quinto provino Marco mi ha detto: ‘Sei giovane, ma anche questa volta hai qualcosa che funziona. Sei tu’. È stato per me un momento bellissimo”.

Una carriera più sui “no” che sui “sì”. Quanti rifiuti ci sono stati? E che peso hanno avuto?

“Molti. Sarebbe presuntuoso o poco sincero affermare il contrario. Sono stati davvero numerosi, più dei successi. Recito da sedici anni. A sostenermi è stata soprattutto la determinazione, più ancora del talento. Il talento esiste, ma va coltivato con lo studio, con le prove, con il lavoro costante. Si affinano i dettagli e si cresce, se esiste una base solida. Tuttavia, è la determinazione a fare la differenza. Ci sono stati momenti in cui mi sono messo in discussione, in cui mi sono sentito fragile. Periodi in cui pensavo di non riuscire a continuare, perché la sofferenza era forte. I rifiuti non dipendono solo dall’attore, ma ogni volta ho cercato di interrogarmi. A un provino porto sempre una parte personale, che poi trasformo. La trasformazione funziona quando nasce dall’autenticità. I ‘no’ mi hanno formato. La fragilità e la solitudine, che possono essere devastanti, mi hanno forgiato. Oggi, quando entro in un set importante, non mi sento fortunato: mi sento preparato. È questo che fa la differenza. La fortuna si costruisce. Esistono rare eccezioni, ma la maggior parte delle persone ottiene risultati attraverso il lavoro. Sono abituato all’impegno costante. Rinunciare non rientra nella mia natura”.

Quando si è convinto di essere un attore?

“La convinzione di poter fare l’attore è nata subito, grazie alla scuola. Ho avuto la fortuna di incontrare insegnanti che hanno riconosciuto in me una sensibilità e mi hanno indirizzato verso un percorso artistico. Gli incontri segnano il cammino. Se si è capaci di ascoltare, si può trovare la direzione in cui realizzare le proprie aspirazioni. È un grande privilegio. Mi suggerirono di frequentare un corso di teatro. In questo fu determinante Simona Garbarino (Madre, nell’immaginario collettivo, ndr), oltre ai docenti delle superiori. Con franchezza mi disse: ‘Ti preparo io, poi vai a sostenere l’esame per lo Stabile di Genova’. Da ragazzo immaginavo un futuro nel turismo, magari all’estero. Era l’idea che avevo allora. Mi sono preparato con lei e, su ottocento candidati, siamo entrati in dodici alla scuola del Teatro Stabile di Genova. Da lì è iniziato un percorso di studio durato tre anni. Al provino mi presentai con una marcata cadenza genovese e portai un monologo tratto dall’Otello. Anna Laura Messeri, bonaria, mi osservò e disse: ‘Vediamo che cosa sa fare’. Recitai con la mia inflessione naturale e fui ammesso. Il primo giorno mi disse: ‘In lei vedo una base su cui costruire. È grezzo, ma non c’è nulla da demolire: possiamo solo edificare. Ma si rivolga a una logopedista e corregga la cadenza’. Andavo a Milano due volte a settimana, poi tornavo a Genova per le lezioni. È stato un esercizio di costanza e disciplina. In quel periodo ho maturato la convinzione di voler fare questo mestiere. Quando prendo una decisione, la porto fino in fondo”.

Ph: Anna Camerlingo / Ufficio stampa: Studio Punto e Virgola / HBO Max

E quando ha avuto la sensazione di aver convinto gli altri?

“Direi nell’ultimo anno e mezzo. Ho sempre lavorato, soprattutto in teatro con una mia compagnia, e sono sempre stato intraprendente. Ma solo di recente ho acquisito piena consapevolezza della mia unicità. Per abitudine tendo a mettermi un passo indietro, pensando che altri abbiano qualità superiori. Ho imparato invece ad accettarmi, a riconoscere il mio valore. È un passaggio fondamentale. Da quel momento ho iniziato a donare ai personaggi un’autenticità più profonda.

Chi ha colto per primo questa dimensione è stato Marco Bellocchio: mi ha affidato un ruolo importante e poi mi ha richiamato in Portobello. La fiducia si dimostra con i fatti, e questo per me è stato un dono prezioso”.

Facciamo un passo indietro. Inizialmente si immaginava in un percorso legato al turismo. È stato semplice far comprendere a chi la circondava quale fosse la sua vera direzione? Penso ai genitori, ai coetanei, alle relazioni sentimentali. Possono essere il primo ostacolo oppure il primo sostegno.

“Non è stato semplice. Provengo da una famiglia di lavoratori: per mio padre erano centrali la stabilità e uno stipendio sicuro. Tuttavia, pur essendo lontani dal mondo artistico, non mi hanno mai ostacolato. Mia madre è stata la prima sostenitrice fin dall’inizio. Mio padre era più pragmatico: ‘Trova un lavoro stabile, poi se riuscirai a fare l’attore tanto meglio’. Ma non si sono mai imposti. A diciassette anni sono partito per la Francia per lavorare come animatore per sei settimane. Li chiamavo ogni giorno. Quelle settimane sono diventate sei mesi. Sono cresciuto insieme a loro: mi hanno accompagnato nel cambiamento, ed è un grande dono rispetto a quello che possono aver vissuto altri. A ventisette anni, poi, dopo un rifiuto che mi aveva ferito profondamente, ho deciso di trasferirmi in Inghilterra per migliorare l’inglese e crescere come persona. Ero convinto di voler lasciare la recitazione. Ho vissuto in un ostello a Manchester e lavorato come operatore turistico, fornendo informazioni per strada. Mi hanno assunto a tempo indeterminato: avevo iniziato una nuova vita. La passione, però, mi ha riportato in Italia. Sentivo che, nonostante la sicurezza, non ero felice. Sono tornato e mi sono trasferito a Roma. Ho scelto di investire su me stesso, non più soltanto su un gruppo o una compagnia: avevo bisogno di ritrovare il mio centro. L’esperienza inglese mi ha fatto crescere molto. Ho conosciuto persone straordinarie, in particolare una comunità legata a un amico ghanese, che mi ha aperto a nuove prospettive. È stata una tappa fondamentale”.

Le chiedevo anche delle relazioni: amici, coetanei, compagne. È stato facile far comprendere la scelta di fare l’attore? È un tema di cui si parla poco, soprattutto quando riguarda gli uomini.

“È vero. La vita dell’artista comporta spesso solitudine. Si è sempre in movimento, in attesa di un’opportunità. Mancano certezze. Anche organizzare una vacanza a tre mesi di distanza può diventare complicato: potrebbe arrivare un lavoro e bisogna accettarlo. È un mestiere fatto di assenze, di tempi irregolari, di instabilità. Ma la difficoltà non risiede solo nel lavoro, ma nella capacità di comunicare con chiarezza. Molte persone non hanno definito chi sono e cosa desiderano. Quando si possiede questa consapevolezza, anche la relazione trova un equilibrio. Tutto parte dall’ascolto. Serve accanto una persona che comprenda sacrifici e impegni. Per lungo tempo ho dedicato quasi tutte le energie al lavoro. Oggi ho capito che l’equilibrio è una scelta consapevole. Nelle relazioni cerco di applicare lo stesso impegno e la stessa cura che metto sul set”.

Il diventare padre ha influito nel suo percorso di maggiore centratura? Sono cambiate le priorità?

“Mi sorprende questa domanda, perché non ho mai reso pubblica la mia dimensione paterna. Desidero proteggere Beatrice: un giorno, se lo vorrà, parlerà lei di sé. Ma posso rispondere concentrandomi su di me. Sì, qualcosa è cambiato. La paternità ha aggiunto una profondità emotiva diversa. Non perché prima mancasse la sensibilità, ma oggi percepisco tutto con maggiore concretezza. Sul set questo si traduce in una verità più nitida. Ha anche ridimensionato l’ego. Questo mestiere ruota intorno alle emozioni, all’immagine, alla propria centralità. Una figlia, con una frase ingenua e spontanea, riporta immediatamente alla realtà. Mi stavo preparando per la prima di Portobello. Indossavo un abito scelto da una casa di moda. Non mi sento del tutto a mio agio in quel contesto: preferisco il lavoro all’esposizione pubblica. Durante una videochiamata, per mostrarle come ero vestito, mi ha guardato e ha detto: ‘Come sei buffo, papà’. È stato un ritorno immediato all’essenziale. Il resto perde importanza”.

Che cosa le evoca oggi la parola “silenzio”? È un elemento fondamentale o qualcosa da cui prendere le distanze?

“Al silenzio devo molto, anche se mi ha fatto soffrire. Attraverso il silenzio sono diventato la persona che oggi le parla. A volte lo cerco, perché è lì che rimetto ordine tra priorità e obiettivi. Quando si attende una risposta importante, il silenzio non è semplice da sostenere. Oggi però ho maggiore consapevolezza e sicurezza. Serenità assoluta? No. Chi sostiene di vivere in una serenità costante non dice il vero. Anche ora che c’è più attenzione nei miei confronti, più visibilità, la soddisfazione è accompagnata da una certa nostalgia di quando non possedevo nulla, come canta Lucio Dalla. In quella dimensione si comprende meglio che cosa si desidera comunicare. Se pensassi soltanto all’ego, diventerei meno interessante. E quel tipo di atteggiamento non mi appartiene. Anche Raffaele Della Valle è un uomo di poche parole. Interviene quando è necessario. Sostiene Tortora con discrezione, gli offre fiducia quando nessuno lo fa. Il silenzio, in questo senso, coincide con la verità”.

Oggi i riflettori sono più accesi su di lei: la vediamo in Portobello ma anche nella prima puntata della serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio, il 9 marzo su Rai 1. Che rapporto ha con il successo o con la notorietà? Sono un obiettivo o una conseguenza?

“All’inizio è naturale desiderare visibilità. Con il tempo ho compreso che la notorietà è una conseguenza, non un traguardo. Ho sempre scelto testi che sentivo affini, anche quando non avevo alcun riconoscimento. A Palermo il Teatro Libero ha creduto in me producendo un testo inedito che ho tradotto dall’inglese di Zac Braff, con un budget contenuto. Hanno sostenuto un’idea, non un nome. Spesso è stato difficile convincere il pubblico a venire a teatro, a investire nell’arte e nella cultura. Se la notorietà può servire a evitare questa fatica e a dare maggiore forza a ciò che desidero comunicare, allora diventa uno strumento utile. Permette di concentrarsi sull’aspetto artistico, non sulle relazioni pubbliche. Dipende anche dal momento in cui arriva. Se la fama raggiunge un giovane privo di solide basi, rischia di durare poco. Sento di avere costruito fondamenta solide”.

Per lei che cos’è l’arte? È consolatoria o provocatoria?

“Ho una sola certezza: l’arte non deve tranquillizzare né consolare. Deve muovere qualcosa. Non possiamo smettere di interrogarci. Anche un dubbio, un disagio, sono segnali vitali. Bellocchio mi ha insegnato a portare riflessioni e a lasciare aperte le conclusioni. Non offrire risposte definitive. Cercarle a ogni costo è un errore. Se si esce da uno spettacolo o da un film identici a come si è entrati, l’esperienza non ha lasciato traccia. L’arte non può essere comoda o puramente terapeutica: deve essere autentica”.

Qual è stata la provocazione più forte che l’arte, o il suo lavoro, l’ha costretta ad affrontare finora?

“L’arte mi ha provocato fin dall’inizio. Da ragazzo ero in sovrappeso, meridionale a Genova, e subivo prese in giro legate alla diversità. Mi proteggevo nascondendomi. Salire per la prima volta su un palcoscenico è stato un atto di sincerità verso me stesso. Significava espormi, abbandonare la protezione e la solitudine che consideravo sicure. Accettare di non sapere chi sarei stato una volta mostrato quel lato. Non avevo ancora strumenti tecnici o piena consapevolezza, ma ripensando a quel ragazzo che sale sul palco, vedo una nudità autentica. Recitava parlando come avrebbe parlato in quel momento. La provocazione consiste nel togliere le difese, gli automatismi, le soluzioni facili: restare esposti”.

Quanto pesava il giudizio in quel contesto?

“Il giudizio condiziona tutti. Per chi, come me, nasce da un ragazzo che si nascondeva, ancora oggi esporsi non è semplice. Spesso mi chiedo che interesse possa avere il pubblico verso la mia storia”.

Se si pensa che non interessi a nessuno, diventa difficile parlare di autenticità. Come può chi la segue percepire verità, se lei non la racconta la sua?

“Ha ragione. Questo confronto mi sta arricchendo. Se si utilizzano parole come sincerità e autenticità, devono essere sostenute dai fatti e dall’esperienza personale. Poi si pensa a ciò che è accaduto a Tortora, il tema del giudizio torna forte: anni trascorsi a costruire una reputazione solida, e in poche ore tutto viene distrutto da un’accusa”.

Di origine meridionale. Di dove esattamente?

“Mio padre è di Polignano a Mare. Ho un legame profondissimo con quel paese: la mia residenza è lì e il rapporto con le mie zie è speciale. Anche le radici materne, a Palmi, in Calabria, sono decisive per la mia identità. Con la famiglia ho un rapporto splendido. Mi accompagnano nel percorso professionale. In questo mi sento fortunato: la famiglia non si sceglie”.

Qual è oggi il sogno di Davide? O meglio, quale direzione sogna l’artista Davide Mancini?

“È una domanda preziosa, perché riguarda la direzione, non la carriera. Desidero attraversare storie. Non mi interessa accumulare ruoli o fare una classifica personale. Cerco personaggi che mi trasformino e che possano trasformare chi guarda un film, una serie o uno spettacolo teatrale”.

È consapevole che quella traccia potrebbe restare anche tra cent’anni?

“Sono consapevole della responsabilità. Ogni lavoro lo affronto con grande serietà. Non so se esista davvero un’eternità per un artista. Ma se si opera con autenticità, le emozioni suscitate continuano a vivere nella memoria di qualcuno. In quel senso, una traccia rimane”.

C’è qualcosa di particolare nello Stabile di Genova? Molti attori formati lì mostrano una profondità specifica.

“Posso dirle la mia di esperienza. Quand’ero io allievo, gli insegnanti lavoravano su di noi prima come persone e poi come interpreti. Ascoltavano e pretendevano ascolto. Non alimentavano l’ego, anzi lo mettevano in discussione. Lavoravano sulla sensibilità, sui limiti, anche in modo severo. Questo ha favorito una crescita umana prima ancora che artistica. Le giornate erano intense, nove ore di lavoro continuo. In altre scuole si riceve soprattutto conferma del proprio talento; lì si lavorava sulla persona”.

E torniamo all’ascolto.

“L’ascolto di sé e dell’altro. È da lì che tutto comincia”.