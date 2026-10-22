Davide Nanni, lo chef wild della tv, racconta il matrimonio: “Mi sono innamorato in 40 minuti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Quaranta minuti. Tanto è bastato a Davide Nanni per capire che quella ragazza incontrata alla stazione Termini di Roma avrebbe potuto diventare sua moglie. Dopo quasi cinque anni da single e alcune relazioni che gli avevano lasciato ferite profonde, lo chef abruzzese aveva imparato a stare bene da solo. Poi è arrivata Giulia, con la sua timidezza e quegli occhi che, racconta, sembravano parlare anche senza bisogno di parole. Oggi i due sono sposati, dopo una cerimonia celebrata in Puglia che Davide ricorda soprattutto per le risate, gli affetti e un’emozione difficile da contenere. Originario di Castrovalva, piccolo borgo abruzzese, Davide Nanni è diventato un volto conosciuto della cucina in televisione e sui social. È tornato su Rai 1 a È sempre mezzogiorno e su Food Network conD’Amore e d’Abruzzo, il programma che conduce insieme a Paride Vitale, diventato nel frattempo anche uno dei suoi testimoni di nozze. Un percorso che lo ha portato lontano dal paese nel quale è cresciuto, ma senza interrompere il legame con la sua famiglia e con le tradizioni che continuano a ispirare la sua cucina. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Davide Nanni racconta il matrimonio con Giulia, il desiderio di costruire una famiglia e il rapporto con i genitori e i nonni, ai quali attribuisce una parte importante delle proprie conquiste. Tra ricordi d’infanzia, aneddoti sulle nozze e riflessioni sull’amore, emerge il ritratto di un uomo che, dopo aver cercato a lungo la propria strada, sembra aver trovato soprattutto qualcuno con cui condividerla.

Raccontando l’Abruzzo in televisione, ha scoperto luoghi che ancora non conosceva?

“Le dico la verità: conoscevo quasi tutti i luoghi che abbiamo visitato, almeno di nome. Siamo alla seconda edizione del programma, dopo quella dello scorso anno, eppure in molti di quei posti non ero mai stato. È stata una scoperta prima di tutto per me. Un po’ me ne vergognavo, perché li avevo praticamente a due passi da casa e non li avevo mai visitati. Ma succede spesso: quando hai qualcosa a portata di mano, finisci per darlo per scontato. Continui a ripeterti che prima o poi ci andrai, ma rimandi sempre. Alcuni luoghi li ho scoperti proprio insieme a Paride. Ed è stato bello raccontarli perché tutto nasceva spontaneamente. Provavo anch’io l’emozione della prima volta e credo che il pubblico abbia percepito quello stupore e quell’entusiasmo”.

Tra i luoghi visitati in questa stagione di D’Amore e D’Abruzzo, quale l’ha stupita maggiormente? Non necessariamente il più bello, ma quello che le ha lasciato un ricordo speciale.

“Il momento più emozionante non è legato a un luogo, ma all’incontro con una persona con cui ho cucinato. Se invece parliamo di paesaggi e scoperte, il posto che mi ha entusiasmato di più è stato Fara San Martino, con i resti dell’abbazia di San Martino in Valle. È un luogo nascosto, incastonato in una gola. Per raggiungerlo bisogna attraversare a piedi una sorta di piccolo canyon. Anche la leggenda che lo accompagna è affascinante: si racconta che San Martino sia diventato un gigante e abbia allargato la montagna con i gomiti per consentire ai pastori di attraversarla, evitando un percorso lunghissimo. Nella roccia si vedono ancora due cavità che, secondo la tradizione, sarebbero proprio le impronte dei suoi gomiti”.

Con Paride Vitale ha costruito un rapporto speciale. Quale lato del suo carattere riesce a far emergere che, forse, da solo mostrerebbe meno?

“Paride non deve far emergere nulla, perché mi esprimo già abbastanza da solo! Sono una persona entusiasta della vita e mi piace trasmettere questa energia agli altri. Con lui posso essere completamente spontaneo. Non ho un copione né indicazioni da seguire: reagisco d’istinto a quello che mi dice o mi racconta. Più che farmi mostrare un lato diverso di me, Paride mi ha dato l’opportunità di diventare suo amico e di condividere un viaggio bellissimo con una persona che stimo. Oggi, tra l’altro, è anche il mio compare di nozze. Il nostro legame è diventato importante anche nella vita privata”.

Spesso comprendiamo quanto siamo legati alle nostre origini proprio quando ce ne allontaniamo. Lei si è sentito più abruzzese vivendo fuori oppure dopo essere tornato?

“È curioso, perché mi sono sempre sentito abruzzese allo stesso modo. Da ragazzo, però, volevo scappare da Castrovalva. Ero tornato da Roma a sette anni e quel paese di appena tredici abitanti mi sembrava quasi una prigione. Non avevo amici, ero l’unico bambino. Nel 2000 è nata mia sorella, ma inizialmente era troppo piccola per farmi compagnia: avevo già quasi dieci anni. Desideravo andarmene. Eppure, una volta lontano, non vedevo l’ora di tornare. Capitava che lavorassi dodici o tredici ore, finissi alle dieci di sera e, anziché riposarmi o uscire, prendessi la macchina per raggiungere Castrovalva. Lo stesso accadeva d’estate. Avevo dieci o dodici giorni di ferie e, invece di partire per una vacanza, sentivo il bisogno di tornare a casa. Ad agosto ritrovavo anche gli amici d’infanzia, quelli che, come me, avevano lasciato il paese con le famiglie per trasferirsi nelle grandi città e che ancora oggi vivono altrove. Siamo tuttora un gruppo di amici di età compresa tra i venticinque e i cinquant’anni. Quando torniamo a Castrovalva, ci ritroviamo tutti insieme”.

Oggi, invece, sembra che sia proprio la vita in città a starle stretta. Che cosa è cambiato?

“Forse la distanza ha rafforzato il mio attaccamento all’Abruzzo. Quando qualcuno mi chiedeva come fosse possibile vivere in un paese così piccolo, a volte mi offendevo. Mi facevano sentire quasi strano soltanto perché venivo da Castrovalva. Oggi, però, sono io a chiedere: come fate a vivere in città? È tutto un caos, la vita costa il doppio e non avete nemmeno un orto dove coltivare pomodori o un po’ di verdura per risparmiare. Ormai gli ortaggi costano quasi più della carne!”.

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La parola amore ci porta inevitabilmente a parlare di sua moglie Giulia. Partiamo dal matrimonio: che significato ha avuto per lei scegliere di sposarsi?

“Non è semplicissimo rispondere. C’è chi si sposa per fede, anche se credo che molti lo facciano soprattutto per tradizione. Nel mio caso hanno contato entrambe le motivazioni, ma soprattutto il desiderio di vivere un momento così bello e importante. Ho attraversato un periodo complicato nel mio rapporto con la religione, specialmente dopo la morte di mio nonno. Sono molto devoto a San Michele Arcangelo, patrono di Castrovalva, e qualche volta mi sono rivolto a lui in preghiera. Nei momenti di difficoltà, però, ho sempre cercato soprattutto il sostegno dei miei nonni. Durante il matrimonio, il fotografo mi ha immortalato mentre guardavo la volta della chiesa e sorridevo. Ricordo perfettamente quell’istante: li stavo ringraziando. Negli anni, quando attraversavo periodi difficili, chiedevo loro di aiutarmi a trovare la mia strada. Ho sempre avuto la sensazione che mi abbiano guidato, anche nel percorso che ho intrapreso sui social. Poi avevo espresso un altro desiderio: trovare l’amore. Sono sempre stato un romantico, mi piace dimostrare i miei sentimenti attraverso gesti speciali. A Giulia, per esempio, ho fatto la proposta di matrimonio in montagna. Poi sono andato in Puglia a dedicarle una serenata, arrivando con un trattore carico di fieno e tante persone a bordo! Dopo alcune relazioni burrascose, desideravo incontrare una donna con cui condividere la vita. Quando, durante la cerimonia, ho indossato la fede e alzato gli occhi, ho ringraziato i miei nonni proprio per avermi aiutato a realizzare quel sogno”.

Quando ha capito che Giulia sarebbe potuta diventare sua moglie?

“Venivo da un lungo periodo di solitudine. Erano trascorsi quasi cinque anni dalla fine della mia ultima relazione importante, che si era conclusa male. Ero rimasto single, anche se naturalmente avevo fatto le mie esperienze, mi ero divertito e non ero certo rimasto a piangermi addosso. Nel frattempo, però, avevo trovato un equilibrio e imparato ad apprezzare la mia libertà. Mi ripetevo che, se avessi dovuto rinunciarvi, sarebbe stato soltanto per una persona capace di rispettare quella serenità, non di comprometterla. Cercavo qualcuno con cui mantenermi in equilibrio, percorrendo insieme lo stesso filo. Quando ho conosciuto Giulia è successo qualcosa di incredibile. Ci siamo incontrati alla stazione Termini, a Roma, e dico sempre di essermi innamorato in quaranta minuti. Appena l’ho vista arrivare da lontano, sono rimasto colpito dal suo viso. Le ripeto spesso che non è soltanto bella, ma ha un fascino particolare. Poi abbiamo iniziato a raccontarci le nostre vite. All’inizio era un po’ timida, ma non servivano tante parole: parlavano i suoi occhi. Mi accorgevo che si emozionava ascoltandomi. All’epoca aveva ventiquattro anni e ho pensato che una ragazza capace di commuoversi ancora davanti a certi racconti dovesse avere una sensibilità molto vicina alla mia. Così mi sono lasciato andare. Avevo già intuito che sarebbe potuta diventare mia moglie. È stato tutto semplice, senza bisogno di rifletterci troppo”.

Che cosa la sorprende maggiormente del rapporto che ha costruito con Giulia?

“Mi sorprende ancora essere riuscito a incontrare una persona così simile a me, soprattutto ripensando alle mie esperienze passate e osservando le relazioni di oggi. Mi dispiace vedere che spesso, davanti alla prima difficoltà, si preferisca cambiare strada, aggirare l’ostacolo o proseguire da soli, anziché cercare una soluzione insieme. Credo che in una relazione sia fondamentale avere la volontà di condividere anche i momenti complicati e affrontarli come una squadra. Con Giulia ho trovato proprio questo. Le racconto un episodio del matrimonio. Sono molto emotivo e tutti si aspettavano che avrei pianto dall’inizio alla fine. Quando ho visto Giulia scendere dalla macchina, in effetti, stavo già per commuovermi. Sua madre mi osservava e, per evitare di piangere anche lei, mi ha suggerito: ‘Metti la lingua sotto il palato’. Non capivo quale fosse il collegamento, ma ho seguito il consiglio! Mi sono persino spostato leggermente per non vedere Giulia avvicinarsi e sono riuscito a trattenere le lacrime. All’esterno sembravo tranquillo, ma avevo lo stomaco stretto dall’emozione”.

E quando Giulia è arrivata all’altare? È riuscito a mantenere la calma?

“È arrivata accompagnata da suo padre, con il quale ho un rapporto bellissimo. Mi vuole molto bene, mi telefona e qualche volta mi chiede persino consigli. Quel giorno era emozionatissimo, faticava quasi a parlare. Alla fine mi ha detto: ‘Te la consegno’. Per un attimo sono rimasto senza parole. Sembrava quasi che mi stesse affidando un pacco Amazon! Poi, spontaneamente, gli ho risposto: ‘Me ne prenderò cura’. Da quel momento è stato tutto naturale. Tutti si aspettavano di vedermi piangere, invece abbiamo trascorso il matrimonio ridendo. Anche durante la cerimonia, quando venivano pronunciate determinate frasi, ci scambiavamo sguardi, facevamo qualche smorfia e scoppiavamo a ridere. È stata una giornata semplice, piena di gioia. Non bisogna necessariamente piangere per dimostrare quanto sia importante un momento. Del resto, io e Giulia ci siamo sempre detti che era come se fossimo già sposati”.

Con Giulia ha avuto paura di perdere la libertà che aveva ritrovato da single?

“Nelle relazioni precedenti avevo attraversato momenti difficili. Spesso mi sentivo inferiore oppure venivo criticato perché vivevo a Castrovalva, per le pecore e per tutti quei pregiudizi assurdi sul mio paese. Avevo perso fiducia in me stesso. Quando sei single e riesci a conquistare qualcuno, in qualche modo recuperi quella sicurezza. Ma non ho mai assunto atteggiamenti di superiorità nei confronti delle ragazze che ho frequentato. Sono sempre stato gentile e rispettoso, indipendentemente dal tipo di relazione. Conosco la sofferenza che può provocare una delusione sentimentale. Credo che la sincerità sia fondamentale. Perché fingere di essere il principe azzurro soltanto per portare una ragazza a letto e sparire il giorno dopo? Quando qualcuno sceglie di condividere con te la propria intimità, dovresti sentirti onorato. Non hai davanti un oggetto, ma una persona che ti sta affidando una parte di sé e merita rispetto”.

E nel rapporto con Giulia ha ritrovato quella sicurezza senza sacrificare la propria identità?

“Con Giulia non ho dovuto rinunciare a nulla. Non mi considero mai ‘lo chef Davide Nanni’, ma semplicemente Davide. Non mi metto su un piedistallo e non le faccio pesare la mia popolarità. Non voglio che venga identificata soltanto come la moglie di un personaggio conosciuto. Anzi, quando posso, la porto con me agli eventi e la presento a tutti. E devo ammettere che, quando è presente, mi riescono persino meglio: mi basta incrociare il suo sguardo per sentirmi ancora più carico. Non ho dovuto mettere da parte il mio ego. Al contrario, credo che con Giulia abbia finalmente ritrovato quella fiducia in me stesso che avevo perso”.

Come state organizzando la vostra vita matrimoniale, considerando i suoi impegni tra televisione, ristorante e social, mentre Giulia porta avanti la propria carriera?

“Non è cambiato molto: era come se fossimo già sposati. A Giulia ripetevo spesso una frase: «Una fede al dito non basta, se non c’è fede nel cuore». Noi quella fede nel cuore l’avevamo già entrambi. L’anello è stato soltanto un sigillo, non ha cambiato il nostro rapporto. Abbiamo una casa a Roma, dove Giulia lavora, mentre io continuo a viaggiare per i miei impegni professionali. Dopo il matrimonio non siamo riusciti a partire subito per il viaggio di nozze, perché avevo diverse registrazioni e contenuti da realizzare. Adesso trascorreremo qualche giorno a Santorini. Cerchiamo di conciliare gli impegni di entrambi, anche se dobbiamo organizzarci soprattutto in base al mio lavoro, perché Giulia ha orari più regolari. Io mi divido tra Roma, Milano e l’Abruzzo. A Castrovalva torno spesso, anche per aiutare papà con la raccolta delle olive. La montagna è fondamentale per realizzare i miei video, ma soprattutto sento il bisogno di tornare a casa. Stiamo persino valutando la possibilità di lavorare insieme”.

In questo equilibrio tra lavoro e vita privata, quanto conta per lei l’indipendenza di Giulia?

“È uno degli aspetti che amo maggiormente di lei. Giulia tiene moltissimo alla propria indipendenza e questa sua caratteristica mi è piaciuta fin dall’inizio. Ancora oggi, quando andiamo a cena fuori, prende il portafogli perché vuole pagare. A volte insiste così tanto che quasi si arrabbia se non glielo permetto! Apprezzo davvero questa sua determinazione. D’altra parte, sono cresciuto osservando il comportamento di mio padre. Non ho mai visto mia madre pagargli una cena, nonostante abbiano la comunione dei beni e condividano lo stesso conto corrente. Quando arriva il momento del conto, papà si alza e va alla cassa. Anch’io tendo a comportarmi così. Ogni tanto, magari quando usciamo a mangiare sushi e spendiamo poco, lascio pagare Giulia perché so che le fa piacere. Capiterà una o due volte all’anno, ma generalmente preferisco offrire io”.

È un gesto di galanteria o nasconde altro?

“Ho il ristorante, lavoro con i social e in televisione, quindi penso che quei settanta o cento euro che le faccio risparmiare pagando una cena possano servirle per acquistare qualcosa che desidera. Giulia guadagna un po’ meno di me e mi fa piacere che possa conservare quei soldi per sé. So bene quanto sia difficile arrivare alla fine del mese. L’ho vissuto anch’io da giovane, nonostante avessi già una casa a Roma. Ricordo che cosa significasse contare i soldi per fare la spesa e rinunciare a qualcosa che mi piaceva. Per me amare significa anche questo: cercare di rendere più serena la vita della persona che hai accanto, alleggerendole, quando possibile, le preoccupazioni quotidiane”.

Nella sua famiglia i legami affettivi sono sempre stati molto forti. Quanto hanno influito sulla sua vita gli esempi dei suoi genitori e dei suoi nonni?

“Moltissimo. Nella mia famiglia, sia da parte di mamma sia di papà, ci sono sempre state attività portate avanti insieme. I miei nonni paterni lavoravano entrambi alle Poste di Castrovalva. Mio nonno paterno era il direttore, mentre mia nonna faceva la postina. Pensi che l’ufficio postale si trovava proprio dentro casa nostra! Ancora oggi, se viene a Castrovalva, può vedere l’insegna delle Poste fuori dalla porta. Parliamo di cinquanta o sessant’anni fa. Mio nonno materno, nonno Angelo, del quale mi emoziono sempre a parlare, allevava le pecore. Mia nonna si occupava principalmente della famiglia, ma preparava anche il formaggio e partecipava alla raccolta delle olive. Quando i miei genitori sono tornati da Roma, hanno proseguito l’attività di famiglia. Papà si è completamente reinventato: prima lavorava nel settore dell’elettronica come ispettore del controllo qualità, sempre in giacca e cravatta. Poi, nel giro di ventiquattr’ore, ha cambiato vita ed è diventato un uomo di campagna. Tutto quello che abbiamo oggi è frutto del lavoro di mamma e papà, che hanno portato avanti ciò che i miei nonni avevano iniziato. Adesso cerco di valorizzare i sacrifici di tutti loro”.

È anche per questo che sente una responsabilità particolare nei confronti del suo ristorante a Castrovalva?

“Lo spiego spesso anche ai clienti. Quando vengono a mangiare da me, non si tratta soltanto di rispettare la cucina o le persone che affrontano un lungo viaggio per raggiungermi. Dal balcone del ristorante indico sempre il capannone dove teniamo gli animali e dico: ‘Vedete quel capanno? È da lì che arriva tutto quello che mangiate’. Lo ha costruito mio nonno, blocchetto dopo blocchetto, quando non aveva una lira. Per questo non posso permettermi di lavorare con superficialità. Potrei pensare che, avendo più di cinquecentomila persone che mi seguono, il ristorante sarà comunque pieno, con prenotazioni anche mesi prima. Ma non ragiono così. Il mio lavoro deve rendere onore ai sacrifici della mia famiglia e rispettare chi viene da lontano per conoscermi e assaggiare la mia cucina”.

A casa vostra come si incontrano la cucina abruzzese e quella pugliese?

“Giulia non ama particolarmente cucinare. Dice sempre che lo fa per sopravvivere! Eppure, le poche volte in cui ha preparato da mangiare per me, magari perché ero stanco, mi ha sorpreso. È davvero brava. Le chiedo spesso perché non cucini più volentieri e mi risponde che semplicemente non le piace. Mi dice: ‘Tu metti la musica e passi interi pomeriggi ai fornelli. A me non piace fare così’. Quando siamo a Roma, invece, posso trascorrere ore in cucina per prepararle qualcosa mentre è al lavoro. Tra Abruzzo e Puglia esiste comunque un legame storico molto forte, che affonda le radici anche nella transumanza. Sono due regioni unite da tradizioni che si ritrovano anche a tavola. Cucino prevalentemente piatti abruzzesi, ma mi piace cimentarmi anche nelle ricette pugliesi”.

Avete cominciato a raccontare anche sui social le tradizioni culinarie delle vostre due regioni?

“Sì, abbiamo ripreso a realizzare insieme una rubrica di cucina a casa, con un video alla settimana. L’ultimo video insieme risaliva a maggio, perché poi ho aperto il ristorante e ho trascorso molto meno tempo nella Capitale. Per la prima ricetta di questa nuova serie ho preparato i ciceri e tria, un piatto tipico salentino a base di ceci e pasta, una parte della quale viene fritta e aggiunta alla fine. Ho utilizzato le sagnette, per inserire anche un richiamo alla tradizione abruzzese. Alla fine del video Giulia mi ha detto: ‘Va bene, la prossima volta mi fai fave e cicoria’. E infatti è stata la ricetta successiva realizzata insieme. Mi piace dare spazio anche alla sua terra e alle tradizioni con cui è cresciuta”.

Se dovesse descrivere il matrimonio attraverso quattro ingredienti fondamentali, quali sceglierebbe?

“La spontaneità, la sincerità, il rispetto e la tradizione. Anche Giulia è molto legata alle tradizioni, soprattutto quando si parla di famiglia. Ed è stato proprio questo uno degli aspetti che mi hanno fatto innamorare di lei. La sua famiglia assomiglia moltissimo alla mia. Oggi non è così scontato incontrare persone che abbiano un legame tanto profondo con i propri cari. Lo noto anche tra i miei amici: non tutti vivono un rapporto così viscerale con le proprie origini. Giulia, come me, sente ogni giorno sua madre e suo padre, oltre alle sorelle e al fratello. Faccio esattamente lo stesso con i miei genitori. Quando sono lontano da Castrovalva, ci vediamo in videochiamata anche due volte al giorno, magari al mattino e alla sera. Questo attaccamento alla famiglia mi ha fatto amare Giulia ancora di più: anche l’ambiente in cui cresciamo contribuisce profondamente a renderci le persone che siamo”.

Al suo matrimonio è riuscito finalmente a godersi il pranzo da invitato oppure ha sentito la tentazione di controllare quello che usciva dalla cucina?

“Al matrimonio non ho cucinato assolutamente nulla. Finalmente mi sono goduto la festa! Abbiamo festeggiato in un ristorante bellissimo a Santa Maria di Leuca, incastonato tra le scogliere. All’inizio, però, ero un po’ in ansia. Il giorno prima avevo confidato alla proprietaria il timore di non riuscire a mangiare, perché durante un matrimonio bisogna salutare tutti e seguire mille impegni. Alla fine, invece, ho trovato il tempo per godermi anche il pranzo. Mi sono detto: lasciamo perdere per un momento le formalità, tanto ci vogliamo bene tutti i giorni. Fatemi mangiare! Avevamo previsto anche un buffet dedicato ai crudi di mare, con ostriche e altre specialità. Alla proprietaria avevo chiesto, quasi scherzando: ‘Anche se non avrò tempo per mangiare, ti prego, mettimi da parte almeno una decina di ostriche’. Quando sono arrivato al buffet, ho trovato un piatto pieno di ostriche, tartufi di mare, cozze e altre prelibatezze. Ho pensato che, se si era ricordata di una richiesta fatta quasi per gioco, potevo stare tranquillo. E infatti è andato tutto benissimo”.

Qual è stato il momento del matrimonio in cui si è emozionato maggiormente?

“Sicuramente quando ho visto Giulia scendere dalla macchina. È stato l’istante in cui ho pensato: ‘Ce l’ho fatta’. Ma c’è stato un altro aspetto che mi ha colpito profondamente: l’emozione delle persone che erano con noi. A tratti mi sembrava che fossero persino più commosse degli sposi! Ho ricevuto tantissimi commenti e messaggi, sia da ragazze sia da ragazzi. Uno, in particolare, mi ha scritto una frase che mi è rimasta nel cuore: ‘Mi avete fatto venire voglia di sposarmi’. Leggere parole del genere è stato davvero bellissimo”.

Avete vissuto il matrimonio con grande spontaneità, senza sentirvi obbligati a rispettare ogni tradizione?

“Non abbiamo fatto nemmeno la classica prima notte di nozze! La sera del matrimonio ci stavamo divertendo talmente tanto che abbiamo deciso di prolungare i festeggiamenti. Pensi che mia madre, alle tre e mezza di notte, ballava ancora scatenata! Siamo arrivati a casa alle sei del mattino e, a quel punto, ci siamo chiesti che senso avesse spendere soldi per una camera d’albergo. Abbiamo dormito nella casa di mio zio, dove ero ospite con la mia famiglia. Soltanto la sera successiva abbiamo preso una stanza per due notti vicino a Santa Maria al Bagno. Abbiamo vissuto tutto in maniera un po’ anticonvenzionale, senza sentirci obbligati a seguire le consuetudini. Ci siamo divertiti tantissimo. Volevamo una festa e così è stato”.

Dopo tutte le esperienze che ha vissuto, che significato ha oggi per lei la felicità?

“Credo che la felicità esista e che ciascuno sia, almeno in parte, artefice della propria. È vero che alcune persone sono più fortunate di altre, ma quante ne conosciamo che, pur avendo tanto, non riescono a essere felici? Ci sono anche persone ricche e famose che sembrano possedere tutto, eppure non trovano la serenità. Per questo penso che la felicità vada cercata, riconosciuta e soprattutto apprezzata. Per me viene prima di ogni altra ambizione, perché se non sei felice, i soldi e il successo servono a ben poco”.

Tra le persone che ha voluto accanto a sé nel giorno del matrimonio c’è anche Paride Vitale. Perché ha scelto proprio lui come testimone?

“Ho scelto Paride perché in questi anni è stato una delle persone che mi hanno dato di più senza chiedere quasi nulla in cambio. Credo di dovergli almeno un quarto della mia carriera, forse persino di più. Mi ha permesso di vivere esperienze straordinarie, non soltanto con D’Amore e D’Abruzzo, ma soprattutto mi ha sempre dimostrato una stima e un rispetto enormi. Le faccio un esempio. Quando andiamo a Milano e incontriamo personaggi importanti, magari Carlo Cracco o Barbara D’Urso, mi presenta sempre con un entusiasmo incredibile. Dice: ‘Carlo, Barbara, vi devo presentare una persona: lui è Davide’. All’inizio mi vergognavo un po’. Gli spiegavo che non poteva presentarmi in quel modo a persone così conosciute, che magari non sapevano nemmeno chi fossi. Gli dicevo che non tutti potevano nutrire nei miei confronti la stessa considerazione che aveva lui. Questo le fa capire quanto Paride mi abbia sempre valorizzato. Gli voglio davvero tanto bene”.

Accanto a Paride ha scelto anche Valerio, un amico che conosce praticamente da tutta la vita. Che legame vi unisce?

“Valerio per me è come un fratello. Abbiamo fotografie insieme fin da quando avevamo tre mesi, mano nella mano nel passeggino. La sua scelta come testimone era quasi scontata, se l’aspettavano tutti. Il problema sarebbe stato individuare un altro amico, perché sono circondato da persone straordinarie e non volevo ferire nessuno. Avrei potuto scegliere i miei cugini, Edoardo e Mauro, oppure altri amici a cui voglio profondamente bene, ma sarebbe stato difficile decidere. Valerio è il fratello che non ho avuto, mentre considero gli altri amici come tanti fratelli acquisiti. Così ho pensato a Paride. Era una scelta che sentivo giusta, sia per l’affetto e la riconoscenza che provo nei suoi confronti, sia perché mi permetteva di non creare dispiaceri tra gli amici di sempre”.