Davide Tizzano morto a 57 anni, addio al presidente di Federcanottaggio: fu due volte oro alle Olimpiadi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo dello sport italiano in lutto. Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio ed ex campione olimpico con il quattro di coppia a Seul 1988 e con il due di coppia ad Atlanta 1996, è morto a 57 anni. Nato a Napoli nel 1968, si è spento nelle scorse ore. Lascia i figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e la moglie Roberta. I funerali si terranno martedì 30 dicembre, alle ore 17, nella Basilica di Capodimonte.

Morto Davide Tizzano: la carriera del canottiere due volte oro olimpico

Tizzano, quando aveva 11 anni, fu iscritto dal padre Giuseppe al Circolo Canottieri Napoli. Si capì subito che il ragazzino aveva doti fuori dal comune.

Nel 1982 Tizzano venne inserito nel progetto pilota “Giovani Talenti” e andò ad abitare al College di Piediluco con l’obiettivo di conquistare la medaglia olimpica entro un decennio. E così fu: insieme a Piero Poli, Gianluca Farina e Agostino Abbagnale salì sul gradino più alto del podio a Seul 1988. L’anno seguente vinse l’argento ai Mondiali di Bled in Slovenia, ancora con il 4 di coppia.

ANSA Davide Tizzano

Nel 1995, in vista dei Giochi Olimpici di Atlanta, l’allenatore Aldo Cali e i dirigenti del Circolo Canottieri Napoli lo convinsero a gareggiare. Lui alla fine diede l’ok. Mai scelta fu più azzeccata: con Agostino Abbagnale conquistò il suo secondo oro olimpico in terra americana.

Non solo canottaggio nella carriera di Tizzano che ha praticato la vela, sport in cui disputò la Coppa America con “Il Moro di Venezia” a inizio anni Novanta e poi con Mascalzone Latino nel 2007.

I ruoli dirigenziali

Poco più di un anno fa, il 24 novembre 2024, fu eletto Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Inoltre Tizzano guidava anche il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo dall’ottobre del 2021. E ancora, per un decennio, dal 2014 al 2024, è stato al timone del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia.

Il ministro Abodi: “Hai lottato con dignità contro il male”

“Profondo dolore e grande tristezza per la prematura scomparsa di Davide Tizzano, con il quale ho collaborato sempre più intensamente in questi anni, non solo nel suo ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ma anche come presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo”. Lo scrive in una nota Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

“Ciao Davide caro – ha proseguito Abodi -, hai lottato con dignità e tenacia contro il male, senza far mai mancare nulla al tuo impegno appassionato per lo sport. In questo momento di struggente smarrimento mi stringo in un forte abbraccio alla tua famiglia, alla comunità dello sport italiano, a partire dal canottaggio, e a quella dello sport mediterraneo”, è il messaggio per Tizzano di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

Il cordoglio delle istituzioni e della Federazione Italiana Canottaggio

“Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale”. Così la Federazione Italiana Canottaggio.

“La scomparsa di Davide Tizzano – ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – lascia un vuoto incolmabile nel cuore della nostra città. Non perdiamo solo un immenso campione, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili dello sport: il sacrificio, la lealtà e la capacità di superare ogni limite”.

“Davide è stato un punto di riferimento per intere generazioni di atleti e un orgoglio per tutti i napoletani. Alla sua famiglia va l’abbraccio commosso di tutta l’Amministrazione e della città intera”, ha concluso il primo cittadino partenopeo.

Anche l’Assessore allo Sport di Napoli, Emanuela Ferrante, ha ricordato Tizzano con parole di profonda stima: “Davide non ha mai smesso di amare la sua terra e di spendersi per lo sport come strumento di crescita sociale. La sua grinta e il suo sorriso resteranno scolpiti nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di chi, guardando le sue imprese, ha imparato a sognare in grande”.

“Napoli – ha aggiunto Ferrante – non dimenticherà il suo campione”. L’amministrazione del capoluogo campano ha fatto sapere che a Tizzano sarà dedicata la presentazione di Napoli Capitale Europea dello Sport, evento che si terrà il 30 dicembre al Maschio Angioino.

Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha diramato una nota in cui ha spiegato che “il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello”. “Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del CONI”, ha concluso Buonfiglio.