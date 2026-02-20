Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema, perché gli Usa potrebbero dover restituire 175 miliardi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump, stabilendo che non possono essere imposti tramite leggi per emergenze nazionali. La decisione mette a rischio oltre 175 miliardi già incassati (che potrebbero dover essere restituiti) e rafforza il ruolo del Congresso. Trump avrebbe pronto un “piano B”, Bruxelles intanto è alla finestra per valutare gli effetti sui rapporti commerciali.

Trump, batosta sui dazi

I dazi di Trump sono illegali. A stabilirlo la Corte Suprema degli Stati Uniti, per la quale le misure non possono essere giustificate attraverso una normativa pensata per le emergenze nazionali.

La decisione è arrivata con sei voti favorevoli e tre contrari, confermando quanto già sostenuto dai tribunali inferiori. Si tratta nei fatti di un duro colpo alla strategia commerciale del presidente.

La motivazione della Corte Suprema

Secondo la Costituzione americana, il potere di imporre tasse e tariffe spetta al Congresso. La Corte ha ritenuto che l’amministrazione abbia ecceduto la propria autorità, utilizzando l’International Emergency Economic Powers Act come base legale per introdurre tariffe generalizzate su numerosi partner commerciali.

Fonti legali statunitensi sottolineano che la maggioranza dei giudici ha espresso preoccupazione per un’interpretazione troppo ampia dei poteri presidenziali in materia economica.

I dazi erano stati presentati dalla Casa Bianca come uno strumento centrale di politica economica e geopolitica. Tuttavia, analisi indipendenti (tra cui quelle del Penn Wharton Budget Model) avevano già evidenziato effetti contrastanti: pur generando entrate stimate in oltre 175 miliardi di dollari, le tariffe avrebbero trasferito gran parte dei costi su imprese e consumatori statunitensi.

I ricorsi

I tribunali di grado inferiore avevano già stabilito che l’ex presidente aveva oltrepassato i limiti della propria autorità. Il contenzioso davanti alla Corte Suprema riuniva tre ricorsi distinti:

il primo, avviato dalla società di giocattoli Learning Resources;

Learning Resources; il secondo dal Liberty Justice Center per conto di varie piccole imprese, tra cui il distributore di vini VOS Selections;

per conto di varie piccole imprese, tra cui il distributore di vini VOS Selections; il terzo proveniva da una coalizione di dodici Stati americani.

La sentenza apre ora uno scenario complesso per le finanze federali. Secondo diversi economisti citati dalla stampa statunitense, il governo potrebbe essere chiamato a rimborsare parte delle somme riscosse, con potenziali contenziosi miliardari da parte delle aziende colpite.

Alcuni analisti di Washington evidenziano inoltre che la decisione potrebbe limitare l’uso futuro dei poteri d’emergenza in campo commerciale.

Trump aveva già dichiarato di disporre di un “piano B” in caso di sconfitta giudiziaria, lasciando intendere la possibilità di ricorrere ad altri strumenti normativi o di cercare il sostegno del Congresso per nuove misure tariffarie. Come riporta la CNN, il presidente degli Stati Uniti avrebbe descritto la decisione della Corte Suprema come “una vergogna”.

Le reazioni in Europa

Da Bruxelles la Commissione europea ha fatto sapere di stare esaminando attentamente la decisione, ribadendo l’importanza di relazioni commerciali prevedibili tra le due sponde dell’Atlantico. L’istituzione ha palesato, con l’occasione, la necessità di mantenere tariffe basse e di lavorare verso ulteriori riduzioni.

Nel frattempo, il Parlamento europeo valuta il rinvio del voto sulla possibile ratifica dell’intesa commerciale Usa-Ue, inizialmente prevista per il 24 febbraio in Commissione Commercio internazionale. La sentenza americana ha infatti introdotto nuovi ed evidenti elementi di incertezza nel negoziato.