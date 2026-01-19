Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia, l'Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce Usa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un pacchetto di dazi da 93 miliardi verso gli Usa. È l’ipotesi che l’Unione europea sta valutando per rispondere alle minacce doganali di Donald Trump, contro qualsiasi governo avesse intenzione di intromettersi nelle mire di conquista degli Stati Uniti sulla Groenlandia. L’ipotesi di contromisure è emersa al termine della riunione straordinaria degli ambasciatori dei 27 Paesi membri, nella quale sarebbe stata esclusa per il momento la soluzione del cosiddetto “bazooka” anti-coercizione evocato da Emmanuel Macron.

La riunione sulla Groenlandia

Le possibilità di risposta ai dazi al 10% minacciati da Donald Trump sono state discusse nella riunione d’emergenza tra gli ambasciatori Ue dedicata alla Groenlandia.

L’eventualità della contromossa dei dazi agli Usa per un valore di 93 miliardi di euro è stata riportata dal Financial Times, citando fonti al lavoro sul dossier. Il quotidiano economico britannico ha riferito della soluzione, unita a restrizioni di accesso accesso delle aziende americane al mercato europeo, che sarebbe stata elaborata per dare ai leader europei una carta da giocare nei prossimi incontri con il presidente Usa, in programma al World Economic Forum di Davos.

La contromossa Ue sui dazi

Nella serata di domenica 18 gennaio è arrivata la precisazione da parte di una fonte diplomatica al termine del vertice tra i 27 ambasciatori, che ha dichiarato come le misure di riequilibrio da 93 miliardi di euro sono state sospese fino al 6 febbraio e l’Ue deciderà soltanto dopo l’1 febbraio se prorogare lo stop.

Nessuno strumento commerciale contro gli Stati Uniti al momento, dunque, nemmeno l’Aci, la soluzione definitiva anti-coercizione introdotta dall’Unione europea nel 2023, oggi invocata dal presidente francese Macron, che prevede misure contro interferenze indebite tramite interventi o minacce di Paesi terzi che colpiscono il commercio o gli investimenti per condizionare scelte politiche.

“Ho parlato con Rutte, Macron, Starmer, Merz e Meloni – ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen – Insieme siamo fermi nel nostro impegno a sostenere la sovranità della Groenlandia e del Regno di Danimarca. Proteggeremo sempre i nostri interessi strategici economici e di sicurezza. Affronteremo queste sfide alla nostra solidarietà europea con fermezza e determinazione”

Nuova riunione

Sulla crisi in Groenlandia, il presidente del Consiglio europeo ha poi convocato per il 22 gennaio una riunione straordinaria in presenza del Consiglio europeo.

“Le mie consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni sulla Groenlandia riconfermano il nostro fermo impegno sui principi del diritto internazionale, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale” si legge in una dichiarazione di Antonio Costa, così come l’unanime “sostegno e solidarietà a Danimarca e Groenlandia e il riconoscimento del comune interesse transatlantico per la pace e la sicurezza nell’Artico, in particolare attraverso la Nato”.