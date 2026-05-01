Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commerciale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Donald Trump ricomincia ad agitare lo spauracchio dei dazi: questa volta il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle automobili e sui camion provenienti dall’Unione Europea, portandoli dal 15% al 25%. La misura entrerà in vigore dalla prossima settimana. Alla base della decisione di Trump c’è un’accusa molto precisa alla vecchia Europa: avere tradito gli accordi. La reazione dell’Ue: “Inaccettabile, risponderemo“.

La decisione di Trump sui dazi e le accuse all’Ue

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio del 1° maggio tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, dove Trump ha accusato l’Unione Europea di non rispettare i termini degli accordi commerciali. Il presidente non ha però fornito dettagli specifici sulle presunte violazioni.

L’intesa prevedeva un livello di dazi al 15% sulla maggior parte dei beni europei esportati negli Stati Uniti, inclusi veicoli, prodotti farmaceutici e semiconduttori.

ANSA

L’accordo aveva rappresentato un compromesso rispetto alla precedente minaccia di tariffe al 30% nell’ambito della cosiddetta “Liberation Day” trade policy.

Incentivi alla produzione negli Stati Uniti

Trump ha chiarito che le nuove tariffe non si applicheranno alle aziende europee che produrranno veicoli direttamente negli Stati Uniti: “Se producono auto e camion negli stabilimenti americani, non ci saranno dazi”, ha dichiarato, sottolineando come siano già in corso investimenti per oltre 100 miliardi di dollari nel settore automobilistico.

Trump sta cercando di rafforzare le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e di ridurre la dipendenza dalla Cina, chiedendo maggiore collaborazione agli alleati europei. L’Ue, già in difficoltà per la crisi dello Stretto di Hormuz, deve affrontare anche questa criticità: per il già martoriato settore Ue dell’automotive si tratta dell’ennesima stangata.

La risposta dell’Ue

“Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell’Ue è inaccettabile” e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner “inaffidabile”.

Così ha affermato il presidente della commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange. “Il Parlamento europeo continua a rispettare l’accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l’Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli”, sottolinea Lange in un post su X, aggiungendo che “ora possiamo solo rispondere con la massima chiarezza e fermezza”.

Accordo commerciale a rischio

La decisione di Trump rischia di compromettere l’equilibrio raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea dopo mesi di negoziati. Bruxelles aveva accettato di ridurre a zero i dazi su alcuni beni industriali e agricoli americani, in cambio di un alleggerimento delle tariffe statunitensi.

Tuttavia il Parlamento Ue aveva già espresso forti riserve, arrivando a sospendere temporaneamente l’approvazione dell’accordo anche a causa delle tensioni legate alla Groenlandia, territorio autonomo danese oggetto di mire da parte dell’amministrazione Trump.

Successivamente l’intesa è stata approvata con una clausola precisa: la possibilità di sospendere l’accordo nel caso in cui Washington introducesse nuove tariffe o adottasse misure considerate discriminatorie o coercitive.

Tensioni Usa-Ue

Attualmente gli Stati Uniti mantengono tariffe elevate su acciaio e alluminio, fino al 50% per molti Paesi. E l’Amministrazione americana ha espresso frustrazione per la lentezza con cui l’Ue starebbe attuando gli impegni presi nell’accordo.

Ma la decisione di Trump arriva dopo il crescente raffreddamento fra i rapporti Usa-Ue. Prima le tensioni Trump-Meloni.

Poi le frizioni col tedesco Merz, che aveva sostenuto che l’Iran avesse umiliato gli Usa. “Il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, pensa che vada bene che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non sa di cosa parla!”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. Trump ha poi minacciato di ridurre le truppe Usa in Germania dopo lite con Merz sull’Iran. Trump ha minacciato di ritirare truppe anche dall’Italia.