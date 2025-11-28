Dazn lancia l'offerta per il Black Friday, 19,99 euro al mese per 3 mesi invece di 44,99: risparmio di 75 euro
Dazn lancia l'offerta per il Black Friday: piano Full a 19,99 euro al mese per 3 mesi, con un risparmio totale di 75 euro. Obiettivo nuovi contratti
Dazn cavalca il Black Friday con un’offerta interessante: il piano “Full” a 19,99 euro al mese, per 3 mesi, invece che 44,99 euro. La promozione, senza vincoli, consente di vedere le gare di Serie A, Serie B e avere accesso a tutta l’offerta sportiva. Come già fatto in passato, la piattaforma di streaming lancia una promozione a tempo, per attrarre nuovi utenti e riattivare ex clienti.
Black Friday, l’offerta di Dazn
Con l’arrivo del Black Friday anche Dazn lancia la sua offerta, chiamando a raccolta gli indecisi e i “ritardatari” proponendo loro di assicurarsi la visione degli eventi sportivi.
Con la nuova promozione, tutta la programmazione del calcio (Serie A e Serie B) e degli altri sport viene a costare, per un periodo di tre mesi, 19,99 euro.
L’offerta Black Friday di Dazn consente di risparmiare 75 euro sull’abbonamento annuale
Il piano “Full”, quello più completo della piattaforma, sarà disponibile a questo prezzo per i primi tre mesi, senza vincoli e con la possibilità di disdetta in qualsiasi momento (con 30 giorni di preavviso).
Cosa c’è nell’offerta
L’abbonamento “Full” di Dazn comprende l’intero catalogo sportivo: tutte le partite della Serie A e della Serie B, le principali competizioni europee di calcio, basket, tennis, MotoGP, sport di combattimento e altro.
Terminati i tre mesi promozionali, il costo del piano tornerà al prezzo standard di 44,99 euro al mese, salvo disdetta.
I precedenti sconti di Dazn
Per Dazn non è una novità il lancio di offerte promozionali successive a quella principale, che solitamente viene proposta all’apertura del campionato di Serie A di calcio. Per l’ultima stagione, la piattaforma ha puntato sul piano MyClubPass a 9,99 euro al mese (invece di 29,99 euro) per i primi 50mila utenti, per seguire esclusivamente le partite della propria squadra del cuore in Serie A.
In passato sono state offerte anche forme scontate per il piano “Full” su base annuale o mensile. Ad esempio, una promozione a 29,99 euro al mese per 12 mesi era stata lanciata in concomitanza con date particolari del campionato.
Inoltre, gli accordi di servizio di Dazn prevedono che la piattaforma possa, a sua discrezione, rendere disponibili gratuitamente uno o più match di Serie A o Serie B per utente, come parte di iniziative speciali o promozionali.
La strategia conferma l’approccio di Dazn con le offerte promozionali, che vengono modulate in funzione del calendario calcistico: offerte shock all’avvio del campionato, sconti in momenti particolari (come per il Black Friday) e, occasionalmente, match gratis selezionati, con l’obiettivo di incrementare l’utenza o attivare nuovamente ex abbonati.