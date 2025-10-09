Dazn minaccia di fare causa a chi ha il pezzotto se non pagheranno "500 euro": nel mirino 2 mila persone

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Circa 2mila utenti Dazn scoperti con il “pezzotto” hanno ricevuto una lettera da Dazn, che chiede 500 euro per chiudere la vicenda senza causa civile. La richiesta, extragiudiziale, riguarda persone già multate dalla Guardia di Finanza. L’azienda parla di deterrenza contro la pirateria, ma associazioni e consumatori contestano la legittimità e parlano di pressione psicologica.

La lettera di Dazn agli utenti

Dazn ha inviato circa duemila lettere a utenti accusati di aver usato il cosiddetto “pezzotto”, ovvero abbonamenti pirata per seguire partite di Serie A, Serie B e coppe europee senza pagare i diritti. I nominativi erano stati individuati nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza e trasmessi alla piattaforma con l’autorizzazione della Procura di Lecce.

Molti di loro avevano già ricevuto una sanzione amministrativa compresa tra 154 e 5.000 euro prevista dalla legge antipirateria del 2023. Ora Dazn chiede un “indennizzo forfettario” di 500 euro per evitare di avviare azioni legali in sede civile.

Nella lettera, firmata dall’ad di Dazn Italia Stefano Azzi, si legge: “Prima di intraprendere iniziative giudiziarie di natura risarcitoria e protettive, con conseguente aggravio di costi, Dazn intende verificare la possibilità di una composizione dell’accaduto, con il versamento di un indennizzo forfettario di euro 500,00 e con il formale impegno a non porre in essere in futuro ulteriori comportamenti che ledano i diritti della scrivente”.

La causa per il “pezzotto”

La misura arriva dopo le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza insieme ad Agcom nell’ambito della maxi-inchiesta contro le IPTV illegali.

L’indagine, grazie all’incrocio di dati anagrafici, bancari e di localizzazione, ha consentito di individuare migliaia di utenti in tutta Italia. Oltre ai duemila già colpiti dalle raccomandate di Dazn, altre 3.000 persone risultano ancora in fase di identificazione.

L’azienda, parte lesa in quanto titolare dei diritti tv, sostiene di aver subito un danno diretto dal consumo illegale e ricorda che la pirateria costa al settore centinaia di milioni di euro l’anno. “Non è gratis, non è furbo, non è senza conseguenze”, ha dichiarato Azzi, difendendo la scelta come deterrente e segnale di fermezza contro un fenomeno ancora molto diffuso.

Le reazioni delle associazioni

Come pronosticabile, la mossa di Dazn ha sollevato immediate polemiche. Molti utenti hanno contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che si tratti di una “doppia punizione” dopo le multe già pagate, mentre le associazioni dei consumatori invitano a non cedere alla paura senza consultare un legale.

Secondo gli esperti, infatti, la lettera non ha valore di atto giudiziario: si tratta di una proposta di accordo extragiudiziale, non di un obbligo automatico di pagamento. Chi decide di ignorarla rischia una causa civile, nella quale però spetterebbe a Dazn dimostrare l’entità del danno subito.

Alcune associazioni parlano di “pressione psicologica” e non escludono azioni collettive. Resta intanto il messaggio forte della piattaforma: colpire direttamente gli utenti finali, per dissuadere milioni di italiani dall’utilizzo del pezzotto.