Dazn per vedere la Serie A 2025-2026, quanto costa l'abbonamento tra prezzi e offerte per la nuova stagione

Così come per lo scorso anno, anche i diritti televisivi esclusivi per la stagione 2025-2026 di serie A sono di Dazn. Con il calcio d’inizio del campionato in programma il 23 agosto, sono state ufficializzate tutte le offerte della piattaforma streaming, i prezzi di un singolo abbonamento e la vasta gamma di pacchetti previsti per i nuovi utenti.

Dazn, quanto costa un abbonamento per vedere la serie A

Tutte le 380 partite della stagione 2025-2026 di serie A sono visibili su Dazn.

Per chi è in possesso di un abbonamento Sky è possibile vedere solo 3 partite delle 10 di ogni turno di campionato.

Sono quattro gli abbonamenti proposti da Dazn per questa stagione, ma solo due permettono di poter assistere a tutte le partite di serie A.

Queste le opzioni previste per gli utenti:

PIANO DAZN Sports

PIANO DAZN Full

PIANO DAZN Family

PIANO DAZN Goal

Solo con i pacchetti Family e Full sarà possibile vedere le 380 partite della serie A 2025-2026 con i costi che si aggirano sui 600 euro all’anno a seconda della tipologia di pagamento.

I prezzi per vedere tutte le partite di serie A

I prezzi sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2024. Il piano Dazn Full comprende tutte le partite di serie A, quelle di serie B, della Liga spagnola e della serie A femminile.

Inoltre è possibile usufruire anche di una selezione di partite del campionato portoghese e poter guardare su Eurosport gli eventi più importanti di tennis, basket, ciclismo, volley, sci e atletica.

Il piano Full può essere sottoscritto in tre modalità:

mensile a 44,99 € al mese

annuale con pagamento dilazionato in 12 rate da 34,99 € al mese (non può essere disdetto prima dei 12 mesi)

annuale con pagamento in un’unica soluzione a 359 euro all’anno

Il piano Full di DAZN consente la visione degli eventi e dei contenuti su due dispositivi registrati che fanno parte della stessa abitazione e collegati alla stessa rete internet.

L’altro piano che permette di vedere tutte le partite di serie A è quello Family dove è possibile guardare i match anche della serie B, Liga spagnola e i migliori della Liga portoghese. Inoltre spazio anche ai canali tematici del Milan e dell’Inter, RedBull Tv, Eurosport e la serie A femminile.

Il piano DAZN Family, così come quello Full, prevede diverse modalità di pagamento:

Piano Family Mensile: 69,99€ al mese

Piano Family Annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità: 59,99€ al mese

Piano Family Annuale con pagamento in un’unica soluzione: 599 €​

Le offerte per vedere la serie A

Per la stagione 2025-2026 non sono presenti offerte specifiche per i nuovi utenti o per chi ha già un abbonamento.

C’è però la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento DAZN Goal per vedere tutte le partite della Serie B, tre gare di Serie A e tutti gli highlights del campionato.

Anche in questo ci sono tre modalità di pagamento:

Piano DAZN Goal mensile: 19,99€ al mese

Piano DAZN Goal annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità: 13,99€ al mese

Piano DAZN Goal annuale con pagamento in un’unica soluzione: 129€ pari a 10,75€ al mese per 12 mesi.