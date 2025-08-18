Dazn rivoluziona l'offerta con My Club Pass, quanto costa l'abbonamento per vedere le gare di una sola squadra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dazn lancia My Club Pass, l’abbonamento annuale valido per vedere solo la propria squadra del cuore e risparmiare un bel po’ rispetto alla tariffa piena. Fino al 31 agosto si potrà sottoscrivere l’offerta al prezzo di 329 euro o 29,99 euro al mese, con partite, highlights e contenuti dedicati. Una proposta con cui la piattaforma punta a erodere mercato anche alla pirateria.

Cos’è Dazn My Club Pass

Dazn strizza l’occhio a tutti quei clienti che fanno un uso limitato dei servizi di pay per view, seguendo solo la propria squadra del cuore, e in contemporanea punta a nuove sottoscrizioni da parte di chi vuole risparmiare e non è interessato a un’offerta di contenuti troppo vasta.

Fino al 31 agosto i tifosi potranno ora scegliere il nuovo abbonamento “My Club Pass”, pensato per seguire esclusivamente la propria squadra di Serie A.

Di durata annuale, l’offerta garantisce l’accesso a tutte le 38 partite stagionali di una squadra, inclusi pre e post-partita, highlights e contenuti on demand dedicati.

Quanto costa l’abbonamento

Il piano è riservato a chi non possiede già un abbonamento attivo, a chi ha disdetto in passato o agli utenti con pacchetti Goal e Sports.

Sono disponibili due formule: 329 euro con pagamento anticipato in un’unica soluzione (pari a 27,42€ al mese) oppure 29,99 euro al mese per 12 rate.

Resta sempre disponibile il pacchetto completo, ovvero il Full Plan, a 359 euro l’anno (o 34,99 euro al mese in 12 rate), mentre il piano mensile senza vincoli costa 44,99 euro.

Cos’è Dazn

Nata a Londra nel 2015, Dazn è una piattaforma di streaming a pagamento interamente dedicata agli eventi sportivi.

L’arrivo del servizio in Italia ha rappresentato uno spartiacque nel mercato: aggiudicandosi i diritti televisivi in pay per view della Serie A, ha interrotto il lungo dominio di Sky e nel contempo ha innovato, portando un nuovo modo di fruire il calcio, utilizzando lo streaming via Internet a banda larga, aprendo anche alla visione in mobilità tramite smartphone e tablet.

Oltre al calcio, Dazn trasmette anche altri sport, tra cui basket (Serie A, Eurolega), volley, boxe, ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France), sport invernali, football americano (NFL) e altri, grazie anche alla presenza dei canali tematici di Eurosport.