Ddl Domiciliari per tossicodipendenti, con l'ok alla Camera è legge: opposizioni sul piede di guerra

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I tossicodipendenti e gli alcolisti condannati a pene detentive inferiori agli 8 anni potranno beneficiare degli arresti domiciliari. È quanto prevede il Ddl proposto dai ministri della Giustizia Carlo Nordio e della Salute Orazio Schillaci. Il provvedimento, che aveva già ricevuto l’approvazione del Senato, ha ottenuto 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, scatenando un duro scontro tra maggioranza (che lo appoggia) e opposizione (che è contraria).

Concessi i domiciliari ai tossicodipendenti

La nuova legge concede gli arresti domiciliari a coloro che, con comprovati problemi di tossicodipendenza, sono sottoposti a una condanna a pena detentiva non superiore a 8 anni.

La richiesta può essere avanzata in caso vi sia una “correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcodipendenza e il reato”.

ANSA

Il giudice avrà la facoltà di concedere l’opzione della detenzione domiciliare terapeutica presso una struttura pubblica o privata “specializzata per la cura e la riabilitazione delle dipendenze”.

All’interno della struttura, il condannato dovrà “proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”.

Per quali reati è previsto il beneficio

La misura della detenzione domiciliare terapeutica potrà essere concessa nei casi di condanne per reati ordinari e per rapina ed estorsione aggravate.

In caso di terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa, traffico di persone e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la pena in detenzione domiciliare è prevista solo in caso di condanna inferiore ai 4 anni.

Al contrario, non avranno diritto ad accedere al regime di detenzione domiciliare i condannati per i reati indicati dall’art. 444, ovvero coloro dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi.

Il Ddl criticato dall’opposizione

Il Ddl proposto da Nordio e Schillaci ha ricevuto il voto contrario del Movimento 5 Stelle, la cui esponente Valentina D’Orso lo ha definito “pura propaganda”, denunciando il rischio di mandare “in comunità di recupero anche il black bloc che in Val di Susa spacca la testa al poliziotto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato di Iv-Casa Riformista Roberto Giachetti, secondo cui il provvedimento non è che una “versione rinnovata dell’annuale specchietto per le allodole”.

Sul fronte del no anche gli estremisti di Futuro Nazionale. “È il mondo al contrario. – ha affermato Gianangelo Bof – Si dice che il tossicodipendente o l’alcolista che fa una rapina può avere diritto alla detenzione domiciliare, ma chi esce e si difende non può beneficiarne”. Il riferimento è al caso Roggero, per cui il partito di Vannacci aveva presentato un emendamento.