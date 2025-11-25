Ddl Femminicidio è legge, via libera in Parlamento ed ergastolo al killer col nuovo articolo 577-bis

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Camera approva il ddl femminicidio

Senza alcun voto contrario, la Camera dei Deputati ha dato via libera al ddl sul femminicidio, trasformandolo definitivamente in legge e inserendo nel codice penale un nuovo reato autonomo. Questo prevede l’ergastolo per gli omicidi di donne, commessi per ragioni discriminatorie, di odio o fondati su logiche di sopraffazione.

Il voto unanime della Camera conclude un iter iniziato mesi fa. L’esame finale non ha modificato l’impianto originario e ha confermato una convergenza ampia tra le forze politiche, che ha consentito di accelerare l’approvazione della legge. La norma diventerà applicabile subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità

Battuta d’arresto per il ddl stupro

Allo stesso tempo, un forte scontro politico in Senato ha coinvolto il ddl stupro, che introduce la norma sul consenso libero e attuale. Le opposizioni (Pd, M5S, Iv, Avs) hanno abbandonato la Commissione Giustizia per protestare contro la richiesta della maggioranza di maggiori approfondimenti sulla norma.

L’accusa alla maggioranza è di aver “tradito un patto” sulla violenza di genere, fatto giudicato particolarmente grave, avvenendo nella Giornata contro la violenza sulle donne. Elly Schlein ha chiamato in causa Giorgia Meloni, invitandola al rispetto degli accordi presi.

Quando è previsto l’ergastolo

Secondo il testo del ddl n.1433, viene introdotto il nuovo articolo 577-bis nel Codice penale. Questo istituisce il reato autonomo di “femminicidio”.

La norma punisce con ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è motivato da discriminazione o odio di genere, oppure da dinamiche di dominio, controllo o possesso nei confronti della vittima.

La legge include anche i casi in cui l’omicidio deriva dal rifiuto da parte della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o quando è finalizzato a limitare le sue libertà personali.

Allo stesso tempo, il provvedimento prevede l’applicazione delle aggravanti già previste agli articoli 576 e 577 del codice penale.

Il disegno di legge introduce anche misure procedurali. Ad esempio obbliga il pubblico ministero ad ascoltare direttamente la vittima in casi di “codice rosso” e consente una deroga al limite massimo per le intercettazioni nei reati più gravi contro le donne, potenziando così gli strumenti d’indagine.