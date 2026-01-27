Ddl stupri passa col testo di Giulia Bongiorno senza "consenso", ira delle femministe per la legge "stravolta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il ddl stupri passa in Commissione Giustizia al Senato con il testo di Giulia Bongiorno che elimina il termine “consenso”. Nonostante l’aumento delle pene, opposizioni e associazioni femministe contestano parlando di legge stravolta e arretramento culturale, annunciando proteste e mobilitazioni nazionali.

Le femministe contro Giulia Bongiorno

Il nuovo testo base del cosiddetto ddl stupri, che modifica l’articolo 609 bis del codice penale, ha aperto una frattura profonda tra maggioranza, opposizioni e formazioni femministe.

Con 12 voti favorevoli e 10 contrari, il provvedimento promosso dalla presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, prosegue il suo iter senza reintrodurre il termine “consenso”, sostituito dai concetti di “dissenso” e di atto “contrario alla volontà della persona”.

La critiche al ddl stupri

La scelta ha provocato una dura reazione politica e sociale. Partiti di opposizione, associazioni femministe e centri antiviolenza parlano di una legge che rappresenta un arretramento culturale e giuridico, nonostante l’inasprimento delle pene previsto dal testo.

Le sanzioni vengono infatti aumentate: la reclusione passa da 6 a 12 anni per gli atti sessuali contro la volontà della persona e da 7 a 13 anni nei casi aggravati da violenza, minaccia o abuso di autorità.

Fuori da Palazzo Madama, mentre in Commissione si procedeva con il voto, si è svolta una manifestazione animata da slogan come “senza consenso è stupro” e “solo un sì è sì”. Le proteste, inizialmente statiche, si sono trasformate in un corteo spontaneo bloccato dalle forze dell’ordine, con momenti di tensione e spintoni.

La questione del consenso

Secondo le organizzazioni femministe, il nodo centrale non è l’entità delle pene ma l’impianto culturale della norma. Eliminare il riferimento esplicito al consenso rischierebbe di scaricare sulle vittime l’onere di dimostrare il proprio dissenso, ignorando dinamiche riconosciute come il freezing, la paralisi psicologica che può colpire chi subisce violenza.

Le operatrici dei centri antiviolenza denunciano il pericolo di rafforzare la vittimizzazione secondaria già presente nei tribunali. “Il punto è che una legge scritta in questo modo mette nero su bianco che dobbiamo essere noi a esprimere dissenso” ha osservato Giulia Paparelli, ascoltata da Repubblica.

“Peggiora la situazione attuale dove le donne vengono già giudicate, subiscono vittimizzazione secondaria, gli viene chiesto quanto erano vestite e come. Non è il dissenso della donna che va scandagliato e provato, vogliamo che siano gli uomini a imparare che per relazionarsi con un’altra persona è necessario essere convinti della sua volontà di farlo”.

La posizione di Bongiorno

Giulia Bongiorno ha difeso il testo parlando di “dissenso ammorbidito”. Secondo la relatrice, la volontà della donna resta centrale e non viene introdotto alcun nuovo onere probatorio a carico della vittima.

Nei casi di ambiguità o mancata reazione, afferma Bongiorno, il dissenso è comunque presunto. “C’è la violenza quando l’atto è contro la volontà della persona e laddove ci sono delle incertezze, quindi quando la donna non si esprime perché è colta di sorpresa, è imbarazzata, nei casi di freezing, c’è comunque una presunzione di dissenso. Chi non vota questo testo rinuncia a introdurre nel codice penale la volontà della donna”.