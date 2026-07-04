De Martino rivoluziona Sanremo 2027, le novità dalla serata Eurovision e il doppio vincitore alle canzoni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Stefano De Martino è pronto a rivoluzionare il Festival di Sanremo. L’edizione 2027 – la prima che condurrà – sarà caratterizzata da diverse novità, a partire dall’introduzione della serata Eurovision, durante la quale ci sarà una gara nella gara per decidere chi rappresenterà l’Italia nella kermesse continentale. E dunque a Sanremo 2027 potrà esserci un doppio vincitore.

Come sarà Sanremo 2027

Il nuovo Festival scalda i motori: Sanremo 2027 promette di rinnovare e svecchiare il format che era stato guidato da Carlo Conti negli ultimi due anni. Al timone ci sarà questa volta Stefano De Martino, direttore artistico per questa edizione che verrà e per la prossima, quella del 2028.

Intervistato dal Corriere della Sera, ha sintetizzato così la sua idea della kermesse: meno canzoni e più internazionalità.

La rivoluzione di Stefano De Martino

Il popolare conduttore di “Affari Tuoi”, insomma, ha in mente diversi cambiamenti alla struttura del Festival, partendo da una sensibile diminuzione del numero di canzoni in gara che non saranno 30 come nell’ultima edizione.

“L’idea è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del Festival, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti”, dice. E sulle indiscrezioni secondo cui avrebbe ascoltato già 500 brani, spiega: “In realtà non ho idea di quanti ne siano arrivati. Quest’anno ce ne sono di più? Allora questa è una cosa buona. Ascolto la canzone in tre modi: la prima volta in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guido e la terza mentre corro: se sopravvive a questi tre test vuol dire che c’è già qualcosa di buono”.

La selezione viene fatta dallo stesso conduttore e dalla sua squadra di supporto, di cui fa parte anche il direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo anche se l’ultima parola spetta sempre a De Martino: “Baudo docet. Diceva: scegli con la tua testa perché la faccia — per non dire un’altra parte del corpo — è la tua”.

La serata Eurovision e il sogno Vasco Rossi

Si prospetta un calendario stravolto nel rituale di Sanremo. Come spiegato dallo stesso direttore artistico, nelle prime due serate – quella del martedì e quella del mercoledì – si esibiranno tutti i cantanti in gara. Dal giovedì, poi, si cambia.

La serata delle cover sarà di giovedì, non più di venerdì, quando invece debutterà quella dell’Eurovision: una gara nella gara che determinerà chi ci andrà a rappresentare alla kermesse continentale e che quindi potrà far coesistere due vincitori, quello del Festival e quello che andrà all’Eurovision (potrebbero anche essere gli stessi). “Gli artisti avranno l’opportunità di mettere in scena, secondo la loro idea creativa, la loro performance. E questo credo sia già un piccolo slancio verso l’internazionalità del Festival”, ha detto Stefano De Martino.

Per gli ospiti, infine, glissa anche se rivela quale sarebbe il suo più grande sogno. “Il ritorno dei Måneskin? Faranno una riunione a Sanremo, non so se faranno la reunion però”, scherza. “Vasco Rossi? E chi non lo vorrebbe? È il grande sogno di tutti quelli che hanno condotto il Festival. Ed è anche il mio”, chiosa.