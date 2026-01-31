Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di cittadini coinvolti in un episodio di estorsione e lesioni aggravate legato alla riscossione di un debito di droga. Le misure sono state disposte dal Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura, dopo un’indagine avviata in seguito a una violenta aggressione avvenuta presso un’azienda agricola il 28 ottobre 2025.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio il pomeriggio del 28 ottobre 2025, quando una volante del Commissariato di Mazara del Vallo è intervenuta presso un’azienda agricola in seguito a una segnalazione di aggressione. Sul posto, gli agenti hanno trovato un proiettile calibro 6.35, integro e non esploso, nella zona dove si era verificato il pestaggio. Secondo quanto ricostruito, quattro soggetti si erano allontanati subito dopo l’episodio.

La ricostruzione dei fatti

Le prime testimonianze raccolte dagli investigatori si sono rivelate scarse e poco chiare, in un clima di evidente riservatezza e scarsa collaborazione. Tuttavia, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sia nell’azienda agricola che in un bar frequentato dagli indagati prima dell’aggressione, la sezione investigativa del Commissariato di Mazara del Vallo è riuscita a ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto emerso, quattro persone si sono recate presso l’azienda agricola per riscuotere dal figlio del proprietario un debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’azione, gli aggressori hanno picchiato un uomo, scambiandolo per il vero debitore. Durante il pestaggio, il figlio del proprietario è intervenuto puntando una pistola contro gli aggressori nel tentativo di fermarli. L’arma, come accertato successivamente, era detenuta illegalmente.

Il ruolo delle parti coinvolte

Il padre del debitore, per mettere fine alla violenza, ha deciso di pagare la somma richiesta dagli estorsori, riuscendo così ad allontanarli dall’azienda. L’episodio ha visto coinvolti sia i quattro indagati che il figlio del proprietario, quest’ultimo responsabile di minaccia aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le misure cautelari e le accuse

Al termine delle indagini, il Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali. Due cittadini mazaresi sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere, mentre altri tre cittadini sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In particolare, quattro soggetti sono stati arrestati con l’accusa di estorsione e lesioni aggravate, mentre la quinta persona è stata fermata per minaccia aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco.

