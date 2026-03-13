Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati arrestati a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l’accusa di estorsione aggravata nei confronti di un residente, dopo averlo minacciato e costretto a salire sulla loro auto per riscuotere un presunto debito di droga. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito su mandato della Procura della Repubblica, grazie a una rapida attività investigativa.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di un’indagine coordinata dal dottor Pellegrino e dalla Procura della Repubblica. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo hanno fermato due siracusani, rispettivamente di quaranta e trentacinque anni, e un monzese di quarantuno anni, da tempo residente a Siracusa. Tutti e tre erano già noti alle forze dell’ordine.

La dinamica dei fatti: minacce e tentativo di riscossione

Qualche giorno prima dell’arresto, i tre indagati si erano recati nel Comune di Priolo Gargallo per riscuotere da un uomo del posto la somma di 800 euro, relativa a un presunto debito di droga contratto dal fratello della vittima. Al rifiuto di quest’ultima di consegnare il denaro, i tre lo hanno costretto a salire sulla loro autovettura, lasciando intendere di essere armati. Successivamente, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione, dove hanno reiterato le minacce per ottenere il pagamento del debito.

Le indagini e la raccolta delle prove

Di fronte alle pressanti richieste di denaro e alle minacce di gravi ritorsioni in caso di mancato pagamento, la Polizia in servizio nella provincia di Siracusa ha avviato immediate indagini. Gli investigatori hanno utilizzato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e predisposto servizi di pedinamento e appostamento, per verificare la veridicità delle informazioni raccolte e monitorare i movimenti degli indagati. L’obiettivo era interrompere l’azione delittuosa senza ulteriori conseguenze per la vittima.

L’arresto in flagranza di reato

Nella giornata di ieri, le attività di monitoraggio sono state intensificate. Gli agenti hanno seguito l’autovettura utilizzata dai tre sospetti, che, dopo aver minacciato telefonicamente la vittima, avevano annunciato il loro imminente arrivo presso il suo domicilio per riscuotere il debito. Due dei tre uomini si sono presentati sotto casa della vittima armati di un paio di grosse forbici. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente, arrestando i due appena scesi dal veicolo.

Le misure cautelari e la convalida degli arresti

L’arresto, avvenuto in flagranza di reato, è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Ai due complici è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico. Nella stessa giornata, la stessa misura è stata estesa anche al terzo indagato, che è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari.

