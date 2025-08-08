Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati una coppia e altri due complici nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato: sono accusati di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso. I fatti sono avvenuti a Schiavonea (Cosenza) nelle prime ore del 7 agosto 2025, quando gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Operazione coordinata tra Cosenza e Napoli: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Cosenza, il Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano e la Squadra Mobile di Napoli. Gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di quattro persone, tra cui una coppia residente a Schiavonea, indiziate a vario titolo dei reati di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini: la denuncia e la ricostruzione dei fatti

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è partita dalla denuncia di una donna con problemi di tossicodipendenza. La vittima ha raccontato di essere stata sottoposta per lungo tempo a richieste estorsive da parte del suo fornitore di droga. Gli investigatori hanno riscontrato la veridicità delle sue dichiarazioni, documentando che il pusher, a fronte di un debito di circa 30.000 euro contratto dalla donna per l’acquisto di stupefacenti, avrebbe preteso una somma ben più alta, pari a circa 80.000 euro.

Le minacce e le pressioni sulla vittima

La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata oggetto di gravi minacce e atti persecutori da parte degli indagati, che avrebbero agito in concorso con altri due soggetti arrestati a Napoli. Le pressioni sarebbero avvenute attraverso telefonate e citofonate notturne, con l’obiettivo di costringerla a pagare il debito gonfiato. In alcuni casi, gli indagati avrebbero persino tentato di imporre alla vittima la vendita dell’immobile in cui viveva, così da ottenere il denaro richiesto.

L’operazione di polizia: appostamenti e arresti

Per rintracciare e catturare i responsabili a Schiavonea, il personale della Squadra Mobile di Cosenza ha effettuato diversi servizi di osservazione, protrattisi per molte ore anche durante la notte. Gli agenti si sono confusi tra i numerosi turisti presenti nella zona, nota per l’alta densità criminale, soprattutto di matrice campana. Nonostante le poche informazioni disponibili, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare i sospettati all’interno di un appartamento anonimo, grazie anche al supporto dei colleghi di Napoli.

Il quadro giudiziario: presunzione di innocenza e prossimi passi

Il provvedimento cautelare rappresenta una misura disposta nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono sottoposti a indagine e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. Sono previsti mezzi di impugnazione contro la misura adottata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.

Il contesto: criminalità organizzata e metodo mafioso

L’operazione si inserisce in un contesto di contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione ai reati aggravati dal metodo mafioso. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia ha permesso di smantellare un gruppo dedito a spaccio e estorsione, che avrebbe agito con modalità tipiche delle organizzazioni criminali, sfruttando la vulnerabilità di persone in difficoltà.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della denuncia da parte delle vittime e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione rappresenta un segnale forte nella lotta contro le infiltrazioni mafiose e il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, soprattutto in aree considerate a rischio come Schiavonea e la provincia di Cosenza.

Conclusioni

L’arresto della coppia e dei loro complici costituisce un importante risultato investigativo, frutto di un lavoro sinergico tra le forze dell’ordine di diverse province. Il caso evidenzia ancora una volta la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto quando questi reati sono aggravati dal metodo mafioso e colpiscono persone particolarmente vulnerabili.

