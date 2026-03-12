Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per omicidio preterintenzionale a Roma, dove un uomo di 49 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il movente sarebbe legato a un piano di rientro per un debito di gioco non rispettato.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Squadra mobile capitolina nel luglio 2025, subito dopo il tragico episodio. Gli agenti hanno ricostruito la vicenda che ha portato all’arresto dell’indagato, un romano di 49 anni, accusato di omicidio preterintenzionale ai danni di un uomo con cui aveva rapporti economici legati al gioco d’azzardo.

Il debito e la rottura del rapporto

Al centro della vicenda vi è un debito di circa 80.000 €, contratto dalla vittima, appassionata di gioco, con la promessa di una restituzione che però è stata solo parzialmente rispettata. L’indagato aveva autorizzato l’erogazione della somma, confidando in un rimborso che si è rivelato solo apparente: la vittima effettuava bonifici di circa 5.000 € ciascuno, per poi revocarli, rendendo vano il tentativo di saldare il debito.

La degenerazione dei rapporti e le minacce

Il rapporto tra i due, inizialmente basato su un patto fiduciario, si è progressivamente deteriorato. Nell’estate del 2025, l’indagato ha raggiunto la vittima presso la sua abitazione, pretendendo la restituzione di circa 60.000 euro ancora non corrisposti. In questa occasione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato il debitore e sarebbe passato anche ad atti violenti per ottenere quanto dovuto.

Le violenze e la tragedia

Nel tentativo di riscuotere il credito, l’indagato avrebbe iniziato a percuotere la vittima, arrivando a colpirla con un’arma softair in diverse parti del corpo. L’effetto intimidatorio di queste azioni avrebbe provocato una reazione disperata: la vittima, nel tentativo di sfuggire alle violenze, si sarebbe precipitata verso il terrazzo di copertura dell’immobile dove abitava, per poi lanciarsi nel vuoto, trovando la morte nell’impatto con il suolo.

Le prove raccolte dagli investigatori

La ricostruzione dei fatti è stata supportata dai riscontri balistici effettuati dalla Polizia Scientifica, che ha documentato la traiettoria dei pallini sparati dall’arma softair in uso all’indagato, colpendo la vittima mentre cercava di raggiungere il terrazzo. Ulteriori conferme sono arrivate dalle attività tecniche svolte dagli agenti della Squadra mobile, che hanno consolidato il quadro indiziario a carico dell’arrestato.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

Alla luce degli elementi raccolti, il Gip presso il Tribunale ordinario di Roma ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari, aggravata dall’applicazione del braccialetto elettronico.

IPA