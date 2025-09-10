Debora Massari figlia di Iginio possibile assessora al Turismo in Lombardia, sono vicini a Fratelli d'Italia
Debora Massari, figlia del pasticcere Iginio, potrebbe diventare assessora al Turismo in Lombardia nell'ottica di un rimpasto in Fratelli d'Italia
Debora Massari, la figlia del noto pasticcere Iginio Massari, nonché manager dell’azienda di famiglia, potrebbe entrare nella Giunta regionale della Lombardia in qualità di assessora al Turismo, nell’ottica di un rimpasto interno a Fratelli d’Italia. Massari potrebbe sostituire Barbara Mazzali, che tornerebbe a fare la consigliera regionale, incarico che ha ricoperto anche nel precedente mandato.
I rumors su Debora Massari nuova assessora al Turismo in Lombardia
Le prime indiscrezioni erano arrivate sei mesi fa e poi i rumors hanno trovato concretezza alla fine del mese di agosto; ora, come riferito dal Corriere della Sera, una riunione romana con alti esponenti del Governo Meloni potrebbe dare il via libera a un rimpasto nella giunta regionale della Lombardia, con Debora Massari che potrebbe fare il suo ingresso come nuova assessora al Turismo.
La figlia del celebre pasticcere bresciano Iginio Massari sostituirebbe Barbara Mazzali (FdI), che tornerebbe a fare la consigliera regionale, ruolo già assunto nel precedente mandato. Il suo ritorno farebbe decadere il consigliere di Fratelli d’Italia Giorgio Bontempi, per cui sarebbe pronto un incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Maestro Iginio Massari.
Al di là delle smentite ufficiali, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nei corridoi del Pirellone ci sarebbe chi afferma che Massari starebbe già allestendo la segreteria politica per essere immediatamente operativa come assessora al Turismo.
La famiglia Massari e la vicinanza con Fratelli d’Italia
La famiglia Massari è ritenuta vicina a Fratelli d’Italia, anche in virtù del rapporto di amicizia che lega Debora Massari con la sorella della premier Arianna Meloni e con il parlamentare Giangiacomo Calovini.
La stessa Giorgia Meloni, il 12 maggio 2023, arrivò in ritardo all’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Brescia Fabio Rolfi perché prima preferì recarsi alla Pasticceria Veneto per salutare Iginio Massari.
Lo scorso 2 aprile Iginio Massari, inoltre, è stato insignito del prestigioso titolo di Maestro dell’Arte della Pasticceria Italiana a Palazzo Chigi, alla presenza anche di Giorgia Meloni. Il riconoscimento, istituito dalla cosiddetta Legge Massari approvata ad aprile 2024, celebra i professionisti che hanno contribuito in maniera significativa alla valorizzazione della cucina italiana nel mondo.
Le voci sulle prossime elezioni Regionali in Lombardia
Il rimpasto nella giunta lombarda non sarebbe visto di buon occhio in casa Lega e nell’entourage del presidente Attilio Fontana, a tre anni dal voto.
Fratelli d’Italia punta a governare la Lombardia a partire dalle prossime elezioni Regionali: in pole position per il ruolo da governatore ci sarebbero l’europarlamentare Carlo Fidanza e il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, che potrebbe essere candidato da indipendente in Fratelli d’Italia. Il suo nome circolerebbe con insistenza negli ultimi giorni.
Se davvero fosse lui il candidato del centrodestra, Emilio Del Bono, tra i possibili candidati per il centrosinistra, potrebbe decidere di fare dietrofront non aderendo alla sfida tra bresciani.