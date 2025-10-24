Debora Massari nuova assessora al Turismo in Lombardia al posto di Barbara Mazzali, mossa FdI per le Olimpiadi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Debora Massari, salvo sorprese, è il nuovo assessore al Turismo della Regione Lombardia dopo le dimissioni ufficiali di Barbara Mazzali. La scelta sarebbe maturata per prediligere un tecnico in un ruolo chiave in vista delle Olimpiadi Invernali. L’imprenditrice bresciana ha, infatti, grande esperienza nella valorizzazione di brand e territorio. Non ha la tessera del partito Fratelli d’Italia ma conoscerebbe da tempo Arianna e Giorgia Meloni.

Chi è Debora Massari

Debora Massari, 50 anni, è una nota pastry chef e volto televisivo di Masterchef dal 2023.

Danzatrice professionista, è laureata in Scienze e tecnologia alimentari. Oltre alle competenze nel settore della pasticceria, il nuovo assessore della Regione Lombardia ha un curriculum importante nel campo del marketing turistico costruito sul campo.

ANSA Iginio Massari e Debora Massari

Infatti da imprenditrice ha valorizzato l’azienda di famiglia trasformando una delle pasticcerie più importanti e famose di Brescia in una vera e propria azienda puntando su campagne social e differenziazione.

Nel 2022 Forbes l’ha inserita nella classifica delle 100 donne di maggior successo in Italia.

È la fondatrice del brand Iginio Massari dando una svolta alla pasticceria con l’introduzione dell’ecommerce.

Di che partito è la manager

Debora Massari non risulta attualmente iscritta a nessun partito e non ha dunque nemmeno la tessera di Fratelli d’Italia.

Avrebbe un legame da tempo, una lunga conoscenza, con Giorgia Meloni. La premier avrebbe stima per l’attività imprenditoriale avviata in questi anni dai Massari e la scelta sarebbe più tecnica che politica.

Come nuovo assessore al Turismo della Regione Lombardia sarebbe stata investita dal ruolo di collante tra le imprenditorie più importanti del territorio e i principali investitori esteri in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’imprenditrice avrebbe anche una lunga conoscenza con Arianna Meloni che avrebbe dato slancio alla sua candidatura.

Il rapporto di parentela di Debora Massari con Iginio Massari

Debora Massari è la figlia del noto pasticcere Iginio Massari, che affianca nel 2023 a Masterchef.

Subito dopo la laurea ha affiancato il padre anche come “collega”.

Guida l’azienda di famiglia insieme al fratello minore, ha inaugurato il ristorante Cardinale a Milano e dato vita a diversi punti vendita della pasticceria di famiglia.

Lo stesso Iginio Massari è stato insignito del titolo “Maestro dell’arte della Pasticceria Italiana” durante una cerimonia a Palazzo Chigi.