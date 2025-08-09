Deborah Compagnoni contro alcuni turisti, "non si vive così la montagna": lo sfogo duro dell'ex sciatrice

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Deborah Compagnoni, leggenda dello sci, si è scagliata contro i turisti che non hanno rispetto della ‘cultura‘ della montagna. L’ex atleta ha sostenuto che oggi è venuto a mancare il concetto dell’esplorazione finalizzata a trarre benefici dall’ambiente. A suo avviso è invece sempre più in voga la ricerca del selfie perfetto e della foto da pubblicare sui social. Così molti si spingono in territorio pericolosi senza preparazione, rischiando di incappare in situazioni difficili.

Deborah Compagnoni contro l’overtourism: “Non si vive così la montagna”

Originaria della Valtellina, attualmente Compagnoni si trova in vacanza sulle Dolomiti. Ai microfoni del Corriere della Sera, a proposito di alcune località di montagna prese d’assalto dai turisti, ha dato la seguente spiegazione: “Il motivo è banale: i social. Ma alla base di tutto c’è la mancanza collettiva di cultura della montagna”.

“Una volta – ha aggiunto – il concetto era: vado per esplorare e trarre benefici dall’ambiente; c’era preparazione, rispetto, quasi un timore reverenziale nei confronti delle vette più leggendarie”.

E ancora: “Oggi in montagna si va per fare vedere agli altri che si è andati lì, proprio lì. Non ci si prepara, non ci si guarda più nemmeno intorno. Salgono sulle Tre Cime di Lavaredo, fanno una foto da postare, scendono”.

Per l’ex sciatrice, visitare la montagna in questo modo “non serve a niente”. “L’overtourism – ha ragionato – si concentra nei posti più social e popolari. E intorno, magari, ci sono luoghi bellissimi e molto altro da vedere e vivere”.

I suggerimenti dell’ex sciatrice

Compagnoni ha spiegato che i passi alpini ci sono sempre stati e che, a suo modo di vedere, “è inutile chiuderli alle auto“. Un suggerimento per migliorare la situazione?

“Inizierei a lavorare sulla promozione turistica: spingere la montagna nei periodi non convenzionali potrebbe essere un inizio. Anche l’avvicinamento ai monti va gestito”.

Secondo la campionessa olimpionica, in futuro ci sarà un riequilibrio naturale perché “a furia di code, disagi, attese e affollamento bisogna cambiare posto, o periodo. Le cose torneranno in equilibrio. Qualche regola servirebbe ma le regole, in primis, dobbiamo darcele da soli”.

Informarsi da persone competenti e non sui social

La valtellinese ha anche sottolineato che è importante non seguire sui social chi non è esperto. Meglio “rivolgersi alle persone competenti: nessuna guida alpina consiglierebbe di affrontare un sentiero in infradito o un trekking in quota con l’abbigliamento inadeguato. Cultura significa informarsi, chiedersi: perché ho scelto proprio quella montagna? Vedo molta superficialità nelle scelte, invece”.