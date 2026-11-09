Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata trasferita in carcere una 60enne residente a Frosinone. La misura degli arresti domiciliari è stata revocata dopo ripetute violazioni, culminate con l’assenza da casa durante un controllo. La donna si trovava sottoposta alla misura restrittiva per essersi resa responsabile della decapitazione di diverse statue sacre raffiguranti la Madonna e Padre Pio.

Frosinone, donna decapita statue sacre della Madonna e di Padre Pio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti hanno eseguito il provvedimento dell’Autorità giudiziaria, che ha disposto la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere. La donna era sottoposta alla misura per una serie di gravi atti vandalici commessi tra gennaio e aprile di quest’anno nella provincia ciociara: aveva decapitato diverse statue sacre della Madonna e di Padre Pio.

Le violazioni dei domiciliari

Nonostante la misura restrittiva, la sessantenne ha continuato a violare il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Le Volanti l’avevano già sorpresa e, in precedenza, arrestata e denunciata per evasione in tre occasioni: una volta ad agosto e due volte a settembre.

L’ultimo controllo

La decisione di revocare i domiciliari è arrivata dopo un controllo effettuato dai poliziotti il 2 novembre. In quell’occasione la donna non è stata trovata in casa ed è risultata irreperibile anche al telefono. La magistratura ha quindi ritenuto che la misura non fosse più idonea.

Rintracciata ieri dagli agenti della Squadra Volante, la donna è stata accompagnata in Questura per le formalità di rito e poi trasferita nella Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia.

IPA