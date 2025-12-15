Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 arresti e il sequestro di un immobile commerciale il bilancio di una vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha colpito le frange mesagnesi e torresi della Sacra Corona Unita, responsabili di una serie di gravi reati tra cui associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsioni e usura. Le indagini, svolte tra giugno 2020 e giugno 2022, hanno permesso di ricostruire la struttura e le attività criminali del clan, che aveva la sua base operativa in un locale commerciale sequestrato per un valore di 600mila euro.

Operazione antimafia nelle province pugliesi e in Abruzzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Brindisi con il supporto di reparti speciali dell’Arma. Sono state eseguite tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. In totale, 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari per reati che vanno dall’associazione di tipo mafioso al concorso esterno in associazione mafiosa, passando per truffa ai danni dello Stato, usura, estorsioni, lesioni personali, detenzione e porto di armi da sparo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’operazione si è estesa anche alla provincia di Chieti, segno della ramificazione del sodalizio criminale.

Il sequestro della base operativa e il valore dell’immobile

Nel corso dell’operazione è stato eseguito il sequestro preventivo di un immobile e dell’attività commerciale che vi aveva sede, considerata dagli inquirenti la base logistica e operativa dell’organizzazione. Il valore complessivo del sequestro è stato stimato in 600mila euro. Il locale fungeva da punto di incontro per gli affiliati e da centro di coordinamento delle attività illecite, tra cui la gestione del traffico di stupefacenti e l’organizzazione delle estorsioni.

Le indagini: due anni di lavoro e tecniche investigative avanzate

Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, si sono svolte tra giugno 2020 e giugno 2022. L’attività investigativa ha preso avvio dopo la scarcerazione del promotore e organizzatore dell’associazione, figura di spicco del clan “PASIMENI–VITALE–VICIENTINO”. Gli accertamenti hanno permesso di documentare la persistente operatività del gruppo, che continuava a esercitare il proprio potere sul territorio anche grazie a un sistema di comunicazione tra il capo, detenuto in carcere, e i suoi luogotenenti tramite il nipote.

La struttura del clan e i rapporti tra affiliati

L’attività del Nucleo Investigativo ha consentito di ricostruire la catena di comando dell’associazione mafiosa. Il capo impartiva direttive dal carcere, trasmesse dal nipote al luogotenente operativo sul territorio. Il gruppo manteneva rapporti con altri sodalizi criminali della Sacra Corona Unita, concordando strategie comuni e risolvendo conflitti relativi alla spartizione del territorio. Il controllo del clan si estendeva anche alla gestione del traffico di stupefacenti e delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti locali.

Il sistema di estorsione e il sostegno ai detenuti

Il potere dell’organizzazione si manifestava attraverso un sistema di estorsione finalizzato al sostegno dei detenuti. Il promotore riscuoteva il cosiddetto “punto” o “pensiero” dagli spacciatori attivi nell’area, utilizzando i proventi illeciti per garantire il mantenimento in carcere del capo e degli affiliati e per sostenere economicamente le loro famiglie. Questo sistema consolidava il controllo del clan sul territorio e rafforzava i legami interni all’organizzazione.

Violenza, intimidazione e controllo del territorio

Il gruppo criminale esercitava un controllo territoriale basato su violenza e intimidazione. Non esitava a ricorrere a azioni violente, come pestaggi, per proteggere i propri accoliti o per recuperare crediti insoluti dai pusher. Le estorsioni armate ai danni di imprenditori e commercianti erano sistematiche e rappresentavano una delle principali fonti di finanziamento dell’organizzazione.

Attività finanziarie illecite: usura e riciclaggio

L’organizzazione era profondamente radicata anche nelle attività finanziarie illecite. Si dedicava all’usura, concedendo prestiti a tassi esorbitanti, e al riciclaggio di denaro attraverso la gestione di una rete di giochi e scommesse online su canali non autorizzati. Queste attività permettevano al clan di reinvestire i proventi delle attività criminali e di consolidare la propria presenza sul territorio.

Risultati delle indagini: arresti e sequestri di droga

Nel corso delle indagini, l’azione tempestiva dei militari ha portato all’arresto in flagranza di 13 persone e al sequestro complessivo di oltre 2 kg di stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish. Questi risultati testimoniano la costante pressione esercitata dalle forze dell’ordine sul fenomeno criminale e la capacità di intervenire rapidamente per contrastare le attività illecite.

Complessivamente, sono 34 soggetti quelli indagati nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.