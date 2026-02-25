Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini albanesi sono stati fermati dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta con l’accusa di appartenere a un gruppo specializzato in rapine e furti in abitazione. L’operazione, condotta il 6 febbraio, ha permesso di ricostruire decine di episodi criminosi avvenuti in tutta la Campania. Centinaia di beni, tra cui gioielli e preziosi, sono stati sequestrati perché ritenuti provento di reato.

Quattro fermi a Caserta

La Squadra Mobile della Questura di Caserta ha rintracciato e sottoposto a fermo quattro soggetti di nazionalità albanese.

Gli indizi raccolti dagli investigatori hanno portato a ritenere che i fermati facessero parte di un gruppo criminale dedito a rapine e furti in abitazione. L’operazione si è svolta il 6 febbraio scorso e ha rappresentato l’esito di un’attività investigativa approfondita.

Decine di colpi in tutta la Campania

Le indagini hanno consentito di ricostruire numerosi episodi di reato attribuibili al medesimo gruppo. Secondo gli accertamenti, il sodalizio avrebbe agito in tutte le province della Campania, mettendo a segno decine di avvenimenti criminosi.

L’ampiezza delle azioni criminali ha richiesto un lavoro di coordinamento tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio regionale.

Sequestrati centinaia di beni rubati

Durante l’operazione gli agenti hanno rinvenuto centinaia di beni, in particolare gioielli e preziosi, ritenuti provento di furto e rapina.

Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e sono ora custoditi presso la Questura di Caserta. Il valore dei beni recuperati testimonia la portata delle attività illecite attribuite al gruppo criminale.

Bacheca oggetti rubati: come reclamare i beni

La Questura di Caserta ha reso disponibile una sezione dedicata sul proprio sito, denominata “Bacheca oggetti rubati”. Qui, selezionando le voci “beni recuperati” e “Provincia di Caserta”, è possibile visionare gli oggetti rinvenuti durante l’operazione.

Le schede pubblicate contengono riferimenti, descrizioni dettagliate e fotografie dei beni, oltre ai contatti dei referenti per eventuali informazioni o chiarimenti sulle procedure da seguire in caso di riconoscimento.

