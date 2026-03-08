Decisa la nuova Guida Suprema in Iran, "il nome di Khamenei continuerà" e la dura reazione di Trump

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ayatollah Hosseinali Eshkevari, membro dell’Assemblea degli esperti dell’Iran, ha spiegato che “il nome di Khamenei come leader” del Paese “continuerà”. Ciò spinge a credere che sia stato eletto Mojtaba, figlio della Guida Suprema uccisa pochi giorni fa in un raid condotto da Usa e Israele. Immediata la reazione di Donald Trump che ha dichiarato che senza l’approvazione degli Stati Uniti la nuova guida avrà vita breve.

Iran, elezione della Guida Suprema: “Il nome di Khamenei continuerà”

Eshkevari, membro del consiglio clericale incaricato di eleggere un nuovo leader, in un video divulgato sui media iraniani, come riporta Reuters, ha dichiarato che “il voto è stato espresso e sarà annunciato presto”.

Il segretario del consiglio, Hosseini Bushehri, dovrebbe annunciare a breve il successore dell’ayatollah Ali Khamenei, ha riferito ai media statali Ahmad Alamolhoda, un altro esponente del clero.

L’ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri ha affermato che sono stati compiuti “grandi sforzi per determinare la guida” e che è stato concordato “un parere decisivo e unanime”. Il fatto che sia stato sottolineato che “il nome di Khamenei continuerà” fa ritenere agli analisti che la nuova guida suprema sia Mojtaba.

La reazione di Donald Trump

“La nuova Guida Suprema dell’Iran non durerà molto senza la nostra approvazione”. Così Trump dopo che l’Assemblea degli esperti iraniana ha raggiunto un accordo sul nuovo leader.

Nelle scorse ore l’Iran ha annunciato di avere “soldati statunitensi prigionieri”. Il Pentagono ha però smentito. Nel frattempo proseguono i combattimenti a sud di Beirut tra Hezbollah e Israele.

Si è anche registrata un’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo: la polizia norvegese sta indagando sull’episodio, non ci sono feriti.

“Sono una tigre di carta, ma non lo erano una settimana fa. E avrebbero attaccato”, ha sostenuto Trump parlando ai microfoni dell’Abc News, in riferimento all’Iran. “Il loro piano – ha aggiunto – era di attaccare l’intero Medio Oriente, volevano prendersi tutto il Medio Oriente“.

Sulla durata della guerra, il presidente americano ha così risposto: “Non so, non faccio mai previsioni. Tutto quello che posso dire è che siamo in anticipo sui tempi previsti, sia in termini di letalità che di tempistica”.

L’amministrazione americana sta discutendo modi per proteggere gli impianti nucleari iraniani e liberarsi dell’uranio arricchito. Lo ha riferito Axios citando una fonte interna.

“Ciò che è stato discusso è l’ingresso di forze speciali per proteggere materiale nucleare che può essere usato per produrre armi nucleari. Entreranno insieme a scienziati, forse con l’Aiea”, ha spiegato la fonte.

Tajani preoccupato per la minaccia nucleare

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha nel frattempo avuto “un lungo colloquio telefonico” con il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi. I due hanno parlato della situazione del conflitto in Iran.

“Abbiamo condiviso la preoccupazione per la minaccia nucleare, concordando che resta prioritaria la strada del dialogo e del negoziato diplomatico e che vada garantito ad Aiea un regolare accesso ai siti iraniani“, ha scritto su X Tajani.

“Ho espresso anche l’apprezzamento dell’Italia per il lavoro messo in campo dall’Aiea in tutto il mondo a sostegno della sicurezza nucleare come ad esempio in Ucraina intorno alla centrale di Zaporizhzhia e al sito di Chernobyl”, ha aggiunto il capo della Farnesina.