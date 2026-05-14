Decollo problematico del volo Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano, l'aereo torna subito indietro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A causa di un “problema tecnico”, in seguito al decollo, un volo Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano Linate è stato costretto a tornare subito indietro. La compagnia aerea ha assicurato che tutti i passeggeri a bordo sono stati riprotetti su un volo successivo. Problematiche tecniche anche per un altro volo all’aeroporto di Fertilia.

Problemi tecnici per il volo Aeroitalia da Cagliari a Milano

Nella giornata di mercoledì 13 maggio il volo di Aeroitalia delle ore 15,20 diretto a Milano Linate è tornato indietro subito dopo il decollo da Cagliari a causa di un “problema tecnico“, come ha fatto sapere la stessa compagnia aerea.

Aeroitalia, come riportato da Rainews, ha reso noto che tutti i passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo sono stati riprotetti su un volo successivo.

ANSA

Altro problema tecnico all’aeroporto di Fertilia

Quella di mercoledì 13 maggio è stata una giornata particolarmente complicata per i passeggeri negli aeroporti della Sardegna.

All’aeroporto di Fertilia, in mattinata, era stato infatti cancellato il volo in continuità Alghero-Milano Linate di Ita Airways delle ore 8,55: l’aereo non è partito a causa di non meglio specificati problemi tecnici.

I passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere Milano sono stati riposizionati sul volo delle ore 21,40 di mercoledì. Molti di loro hanno trovato una soluzione alternativa, in proprio, spostandosi a Olbia e imbarcandosi da lì per l’aeroporto di Linate.

Il precedente problema tecnico sul volo Aeroitalia Cagliari-Linate

Quasi esattamente un anno fa, a giugno, su un volo sempre di Aeroitalia e sempre della tratta Cagliari-Linate si erano vissuti momenti di apprensione dopo che l’aereo era sceso di quota ed erano calate davanti ai passeggeri le mascherine dell’ossigeno.

In quell’occasione, la compagnia aerea aveva riferito che “il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione” e che “in conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina”.

Aeroitalia aveva aggiunto: “La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. Non è stato emesso alcun allarme né è stata mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggio”.