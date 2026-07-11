Decreto autovelox in vigore dal 12 luglio, 1 su 3 sarà fuori legge: le nuove regole sulle multe

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che pone fine alla confusione su omologazione e approvazione dei rilevatori automatici di velocità (comunemente chiamati autovelox). Circa un terzo degli apparecchi in uso andranno spenti in attesa che i modelli siano omologati presso il ministero, mentre gli altri hanno ricevuto l’omologazione “d’ufficio” proprio grazie a questo decreto.

Le regole del decreto autovelox

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto autovelox il Governo ha messo ordine sulla legislazione dei rilevatori automatici di velocità delle auto.

Dei circa 4.060 apparecchi oggi in funzione, 2.856 saranno omologati dal decreto stesso “d’ufficio”, senza che sia necessaria alcuna procedura ulteriore.

ANSA

Gli altri, circa un terzo di quelli in funzione, andranno spenti. Sul sito del ministero è disponibile l’elenco dei modelli che non potranno più essere utilizzati fino a nuova omologazione.

La questione dell’approvazione e dell’omologazione

Negli ultimi anni una serie di sentenze della Cassazione aveva fatto notare che esisteva un problema nella legislazione che riguardava gli autovelox.

In teoria, la legge affermava che tutti gli apparecchi andassero approvati e omologati, ma il Ministero dei Trasporti, per decenni, aveva considerato questi due termini equivalenti.

Quindi aveva sempre e soltanto approvato gli autovelox, senza mai omologarli. Questo aveva di fatto reso molte delle multe fatte attraverso questi strumenti nulle.

Erano stati moltissimi, nei mesi scorsi, i ricorsi e gli annullamenti. Ora, con il decreto, la questione dovrebbe essere chiarita.

Come verranno omologati gli autovelox

Oltre a omologare d’ufficio i due terzi degli autovelox su strada, il decreto stabilisce anche una procedura con cui i nuovi modelli potranno essere omologati presso il Ministero.

Gli autovelox andranno quindi tarati su parametri omogenei su tutto il territorio nazionale e, ogni anno, andranno eseguiti controlli per verificare che questi parametri non si siano sfalsati.

Nel momento in cui il certificato di omologazione scade, l’autovelox non può più funzionare e le multe eventualmente assegnate attraverso le sue rilevazioni sono da considerarsi nulle. Solo il superamento del nuovo test di omologazione può permetterne la riattivazione.