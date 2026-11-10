Decreto Bollette per il taglio al costo dell'energia elettrica, quanto risparmiano davvero famiglie e imprese

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Bollette, introducendo un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità. Ma non da subito: il costo dell’energia per famiglie e imprese vedrà una riduzione a partire da gennaio 2027, con un risparmio medio di 15 euro per megawattora sul prezzo dell’elettricità all’ingrosso. Il via libera è arrivato lunedì 9 novembre, dopo due precedenti rinvii e un accordo raggiunto con fatica sul meccanismo concordato con l’Ue. Il provvedimento avrà una durata massima di 18 mesi e interesserà soprattutto i consumatori con contratti della luce a prezzo variabile. Per una famiglia media, tuttavia, il beneficio potrebbe essere contenuto.

Cosa prevede il nuovo decreto Bollette

Il punto principale del provvedimento riguarda il prezzo del gas naturale impiegato nelle centrali termoelettriche, che contribuisce in maniera determinante alla formazione del costo dell’elettricità sul mercato italiano. Si introduce un tetto di 58,9 euro per megawattora sul gas utilizzato per produrre corrente, a fronte di quotazioni europee che il 9 novembre si attestavano intorno agli 82 euro/MWh.

La misura non impone ai fornitori di vendere il gas a un prezzo inferiore a quello di mercato. Prevede invece un sistema di compensazioni per le centrali elettriche, destinato a ridurre l’incidenza della materia prima sul prezzo finale dell’energia. Secondo il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il risultato atteso è una diminuzione media di circa 15 euro/MWh a partire da gennaio prossimo.

ANSA

Il titolare del Mase ha definito il provvedimento “un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”. L’intervento è stato predisposto con il coinvolgimento dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e del Gestore dei mercati energetici (Gme), che ha fornito il supporto tecnico necessario alle simulazioni richieste dalla Commissione Ue.

Quanto si risparmia sulla bolletta della luce

Il calcolo non deve però ingannare: il dato annunciato dal Governo non corrisponde a uno sconto fisso di 15 euro su ogni bolletta. La riduzione stimata riguarda infatti il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, espresso in megawattora. Un megawattora equivale a 1.000 chilowattora, l’unità di misura utilizzata per calcolare i consumi domestici.

Traducendo la stima governativa in termini reali, 15 euro/MWh equivalgono a 1,5 centesimi per chilowattora. Per una famiglia che consuma 2.000 kWh all’anno, la riduzione teorica della componente energia sarebbe cioè di circa 30 euro, prima di considerare gli effetti del meccanismo di compensazione e le altre voci della bolletta.

Ciò significa che il risparmio effettivo potrebbe risultare inferiore. Il centro studi indipendente Ecco ha stimato un beneficio medio di circa 1,40 euro al mese, pari a 17 euro all’anno. La differenza tra le valutazioni dipende dalle stime considerate per calcolare i costi del provvedimento, i consumi e il trasferimento della riduzione dei prezzi all’ingrosso alle tariffe pagate dagli utenti. Non è pertanto possibile indicare un importo uguale per tutte le famiglie.

Chi beneficia del taglio delle bollette e chi resta escluso

Il nuovo meccanismo interessa principalmente i consumatori che hanno sottoscritto un contratto di fornitura dell’elettricità a prezzo variabile. In questi casi il costo della materia prima segue l’andamento di un indice di mercato, generalmente collegato al Prezzo unico nazionale (Pun). Se il prezzo all’ingrosso diminuisce, anche la componente energia della bolletta può ridursi, secondo le condizioni previste dal contratto. Tra i potenziali beneficiari rientrano:

i clienti del mercato libero con offerte indicizzate;

gli utenti del servizio a tutele graduali;

i clienti vulnerabili che usufruiscono del servizio di maggior tutela.

Secondo le stime riportate del decreto stesso, la platea interessata comprende quasi 18 milioni di utenti. Diversa invece la situazione di chi ha scelto un contratto a prezzo fisso. Questi ultimi hanno concordato con il proprio fornitore un prezzo della materia prima valido per un determinato periodo. Di conseguenza, non beneficeranno direttamente della diminuzione dell’indice all’ingrosso durante la validità dell’accordo, ma non saranno neppure chiamati a finanziare il nuovo meccanismo di rimborso.

Come funziona il tetto al prezzo del gas di 58,9 euro

L’impostazione del decreto si basa su una caratteristica del mercato elettrico italiano: il gas naturale continua ad avere un peso rilevante nella produzione di elettricità. All’ingrosso, il prezzo dell’energia è spesso determinato dall’impianto più costoso necessario a soddisfare la domanda. Quando sono le centrali gasiere a fissarlo, un aumento del costo della materia prima può far salire anche il prezzo dell’elettricità prodotta da altre fonti.

Il provvedimento interviene proprio su questo collegamento. Le centrali continueranno ad acquistare gas alle quotazioni di mercato, ma riceveranno un rimborso parziale calcolato rispetto al tetto di 58,9 euro/MWh. In questo modo, il Governo punta a ridurre il prezzo dell’elettricità scambiata sul mercato del giorno prima, con effetti anche sulle offerte indicizzate.

Il rimborso ai produttori sarà finanziato in parte attraverso una componente aggiuntiva degli oneri di sistema, applicata ai clienti che beneficiano della riduzione. Secondo il meccanismo concordato con Bruxelles, il costo sostenuto dagli utenti dovrà risultare inferiore al vantaggio ottenuto grazie al calo del prezzo dell’energia.

Il risparmio sarà cioè netto, ma inferiore alla semplice differenza tra il prezzo precedente e quello successivo all’intervento. La misura avrà una durata massima di 18 mesi e prevede un’uscita graduale dal sistema, per evitare un brusco aumento dei prezzi alla sua conclusione.

Quanto risparmiano le imprese con il decreto Bollette

Per le aziende, gli effetti potrebbero essere più rilevanti in termini assoluti, soprattutto quando i consumi elettrici sono elevati. Confcommercio ha indicato la possibilità di una riduzione delle bollette fino al 10%, mentre le valutazioni governative distinguono tra imprese di dimensioni e settori differenti. Le stime riportate per il 2027 prevedono, a titolo indicativo, risparmi di circa 280 euro per una piccola impresa artigiana, 210mila euro per una grande azienda alimentare e 520mila euro per un’impresa energivora.

Si tratta naturalmente di proiezioni riferite a specifici profili di consumo, non di importi garantiti a tutte le attività appartenenti a quelle categorie. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che i vantaggi maggiori potrebbero riguardare le imprese con una quota di autoproduzione e consumi elettrici particolarmente consistenti. Il risultato dipenderà anche dal tipo di contratto, dai volumi acquistati e dalle modalità di approvvigionamento dell’energia.

Meloni: “Benefici importanti, ma serve tempo”

Dopo l’approvazione del decreto, la presidente del Consiglio ha illustrato gli obiettivi dell’intervento, sottolineando la necessità di trasferire ai consumatori i vantaggi economici della produzione elettrica da fonti rinnovabili. “Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese”.

Secondo Meloni, l’aumento della produzione di energia pulita dovrebbe riflettersi anche su prezzi più convenienti. L’inquilina di Palazzo Chigi ha inoltre sostenuto che correggere il funzionamento del mercato potrebbe penalizzare alcuni operatori che hanno beneficiato di rendite elevate. Il decreto interviene anche sui comportamenti delle imprese elettriche, rafforzando le misure contro l’eventuale trattenimento di capacità produttiva finalizzato a sostenere artificialmente i prezzi.

Quando arriva lo sconto in bolletta e cosa cambia

Il nuovo meccanismo scatterà a gennaio 2027, ma questo non significa che tutti gli utenti vedranno una riduzione immediata nella prima fattura dell’anno. I tempi dipenderanno dalle modalità di applicazione del provvedimento, dall’andamento dei prezzi all’ingrosso e dalla periodicità con cui ciascun fornitore aggiorna le tariffe.

Dopo l’approvazione in Cdm, il decreto legge dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sottoposto all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. Restano inoltre importanti gli atti tecnici necessari a disciplinare il sistema dei rimborsi e il trasferimento dei benefici ai clienti finali.

L’intervento arriva in una fase di forte pressione sui mercati energetici internazionali, aggravata dalle tensioni geopolitiche e dall’aumento del costo del gas. Anche se punta ad attenuarne gli effetti sul mercato elettrico italiano, il decreto tuttavia non elimina la dipendenza del prezzo dell’elettricità dalle quotazioni del gas. Per conoscere il risparmio effettivo sarà necessario attendere le prime applicazioni del meccanismo e verificare come cambieranno le tariffe dei singoli contratti.