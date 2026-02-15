Decreto bollette, il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per Isee fino a 25mila euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il governo prepara il decreto bollette, atteso in Consiglio dei ministri il 18 febbraio: previsto un contributo straordinario da 90 euro nel 2026 per i titolari del bonus sociale luce e un sostegno, nel 2026-2027, anche per chi ha Isee fino a 25mila euro. Nel testo anche interventi su mercato del gas e aiuti alle imprese energivore.

Il decreto bollette in arrivo in Cdm: cosa prevede la bozza

Il nuovo decreto bollette è atteso in Consiglio dei ministri mercoledì 18 febbraio e nasce con un obiettivo dichiarato: ridurre l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi, e sostenere la competitività delle imprese. Il provvedimento è in lavorazione da mesi e, secondo le anticipazioni, mette insieme misure “immediate” in bolletta e interventi più tecnici sul mercato del gas.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato una “misura molto articolata” sui prezzi dell’energia, sottolineando che una parte del problema riguarda anche dinamiche europee e la mancanza di un vero mercato unico dell’energia.

Sul fronte industriale, Confindustria ha ribadito la necessità di un intervento per evitare che il costo dell’energia continui a penalizzare la scelta dell’Italia come Paese in cui investire e produrre.

Bonus e contributi nel decreto

Il cuore “sociale” del decreto riguarda due interventi distinti. Il primo è rivolto a chi già riceve il bonus sociale: per il 2026 è previsto un contributo straordinario da 90 euro sulle forniture di energia elettrica, con un limite di spesa indicato in 315 milioni di euro. Le modalità operative dovrebbero passare da un provvedimento dell’Arera.

La seconda misura amplia la platea potenziale. Nel 2026 e 2027 i venditori di energia elettrica possono riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti che non sono titolari del bonus sociale ma hanno un Isee non superiore a 25.000 euro.

Il valore del contributo viene parametrato alla componente “Prezzo Energia” applicata ai consumi del primo bimestre (o del primo bimestre di fornitura per le utenze attivate dopo), entro una finestra temporale che arriva fino al 31 maggio di ciascun anno.

Nella bozza sono indicati anche paletti sui consumi: il contributo si applica se il consumo del bimestre non supera 0,5 MWh e se, nei dodici mesi precedenti, i consumi complessivi risultano sotto i 3 MWh.

L’intervento sul mercato del gas

Accanto ai bonus in bolletta, il decreto interviene sul mercato del gas con l’obiettivo di contenere volatilità e divari di prezzo.

L’idea è introdurre un sistema di aste in cui il gas viene offerto con un prezzo “di compromesso”, cioè calcolato tenendo insieme il riferimento europeo (Ttf) e quello del mercato italiano, così da limitare gli sbalzi.

Sul fronte aziende, il governo punta inoltre a usare i ricavi della vendita di parte del gas stoccato per alleggerire alcuni costi in bolletta, soprattutto per le imprese energivore e, a cascata, anche per le Pmi.