Decreto Bollette, Meloni fissa il tetto al prezzo del gas per 18 mesi ma il risparmio è di 17 euro in un anno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È arrivato il decreto Bollette bis, con il quale il consiglio dei Ministri punta a ridurre le tariffe elettriche mettendo un tetto al prezzo del gas. La misura prevede un tetto per la produzione elettrica a circa 59 euro al megawattora, con risparmi che dovrebbero ricadere direttamente sui consumatori. In altre parole, il price cap non si applica direttamente alle tariffe finali per i consumatori, ma limita il prezzo del gas impiegato nelle centrali termoelettriche. Il risparmio reale si stima essere intorno al 10%.

Decreto bollette bis

Nel decreto Bollette bis messo in campo dal Consiglio dei Ministri per ridurre le tariffe elettriche c’è il price cap sul gas. Un price cap, quindi un tetto al prezzo del gas, che non si applica però direttamente alla tariffa finale per i consumatori, ma va a mettere un tetto al prezzo del gas impiegato nelle centrali termoelettriche.

L’idea è quella di ridurre il costo all’ingrosso dell’elettricità, che in Italia è legato a quello del gas, e di conseguenza far scendere la tariffa finale in bolletta.

L’applicazione del nuovo sistema dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027.

Quanto si risparmia davvero?

Secondo il Governo si risparmierà circa il 10% in bolletta. Lo conferma il calcolo di Confcommercio, secondo il quale il decreto ridurrà le bollette elettriche delle imprese fino al 10% e questo risparmio dovrebbe arrivare anche in bolletta.

Il think tank sul clima Ecco però fa un’altra stima e a suo avviso il risparmio sarà di appena 1,4 euro al mese, ovvero 17 euro all’anno a fronte di un rincaro delle bollette che dallo scorso febbraio ad oggi è di più di 30 euro al mese.

Matteo Leonardi, co-fondatore e presidente di Ecco, ha commentato: “L’energia è cara perché il gas è caro e continuiamo a dipendere proprio dal gas”. La critica che viene mossa è quella di continuare a dipendere da fonti fossili, anche dopo un grande investimento sulle energie rinnovabili.

Quando arriva lo “sconto”

Un risparmio limitato, secondo le stime, che in alcune regioni d’Italia non corrisponde neanche a un caffè al bar. A definire il price cap introdotto come “beffa” è l’opposizione, puntando il dito sulle tempistiche di attivazione di questo sconto che non scatterà prima del 2027.

Di fatto, dichiarano, non proteggerà nessuno dal caro-inverno 2026-2027. Angelo Bonelli di AVS è uno dei critici del decreto bollette bis. Spiega inoltre come negli articoli 82 e 83 della Manovra 2027 sia previsto un sostegno agli investimenti delle imprese elettriche da 1,4 miliardi nel 2029 e 1,2 miliardi nel 2030, entrambi finanziati con la componente Asos degli oneri di sistema.

“Cioè con soldi prelevati dalle bollette degli italiani. Da una parte uno sconto di pochi euro, dall’altra 2,6 miliardi caricati sulle utenze”, sottolinea. E indica la strada delle rinnovabili come soluzione, insieme a una bolletta sociale progressiva che protegga chi ha meno.