Decreto Fiscale approvato dal Governo Meloni, tutte le novità tra tasse, premi e contributi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rinvio della tassa da due euro per l’e-commerce extra Ue e contributo agli investimenti delle aziende. Sono due delle principali misure del decreto fiscale varato nel primo Consiglio dei ministri dopo la sconfitta del referendum sulla Giustizia. Un provvedimento promosso dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per introdurre una serie di modifiche urgenti in materia fiscale.

Il decreto fiscale

Nel tentativo di lasciarsi alle spalle il terremoto nella maggioranza con le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, il governo Meloni lancia il dl fiscale, con l’obiettivo di sostenere imprese e consumatori attraverso alcuni correttivi sul prelievo fiscale.

Sugli interventi a favore delle aziende, Palazzo Chigi ha assicurato l’apertura a eventuali modifiche che possono arrivare da un tavolo di confronto previsto con le categorie produttive e che possono essere inserite valutando ulteriori fondi durante la conversione in legge del decreto.

ANSA

Rinvio della tassa di due euro sui pacchi

Una delle misure più attese riguarda il differimento della tassa di due euro sui pacchi di piccole dimensioni in arrivo da fuori l’Unione europea, rinviata all’1 luglio.

Si tratta di una proroga per motivi tecnici, necessaria a permettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di completare l’adeguamento dei sistemi informatici.

Le misure per le imprese

Altro intervento centrale del provvedimento è il contributo alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti, con un credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto.

La misura punta a sostenere le imprese, che potranno beneficiare anche dell’eliminazione del vincolo che limitava la maggiorazione sull’ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Ue o all’interno dello Spazio economico europeo.

Per le operazioni di cessione d’azienda, relative ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorrerà alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

Le altre misure del dl fiscale

Il dl fiscale modifica la decorrenza del nuovo regime Iva per le operazioni permutative, stabilendo l’applicazione anche ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2026.

Per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, il provvedimento aggiorna i riferimenti normativi del regime fiscale a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Prevista tra le misure l’esenzione dall’imposta sostitutiva degli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, fino al 31 dicembre 2028.

Reintrodotto il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1 gennaio 2026.

Stabiliti inoltre i nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Il decreto autorizza anche una spesa di 1,6 milioni di euro per garantire la continuità del servizio di emissione della carta europea della disabilità per l’anno 2026.