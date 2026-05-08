Decreto Ponte sullo Stretto diventa legge per superare lo stop della Corte dei Conti, ma c'è il nodo elezioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Con il voto definitivo della Camera, il Parlamento ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto, varato dal governo per far ripartire l’iter della grande opera dopo lo stop della Corte dei Conti. Il provvedimento contiene nuove norme sull’iter autorizzativo, la nomina di due commissari straordinari, gli amministratori delegati di Anas e Rfi, e lo slittamento dei fondi al 2034. Su tutto c’è però il nodo elezioni: i lavori potrebbero partire soltanto nella prossima legislatura, ma con una vittoria del centrosinistra nel 2027 è probabile che il progetto non vada avanti.

Diventa legge il decreto Ponte sullo Stretto

Giovedì 7 maggio la Camera ha approvato in via definitiva – con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astenuti – il decreto Infrastrutture, che è ora legge.

Il testo del provvedimento varato nei mesi scorsi dal governo Meloni, meglio noto come decreto Ponte, andava convertito entro l’11 maggio.

ANSA

Il decreto contiene una serie di norme per far ripartire l’iter del progetto del ponte sullo Stretto di Messina dopo lo stop imposto dalla Corte dei Conti perché le procedure non erano a norma.

Cosa prevede il decreto

Il decreto stabilisce che sarà il ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini a seguire tutte le procedure e approvare gli atti necessari.

Una norma che risponde a una delle obiezioni della Corte dei Conti, ovvero che il progetto fosse stato affidato a un supercommissario.

Il decreto contiene poi la nomina degli amministratori delegati di Anas e di Rete ferroviaria italiana (Rfi) quali commissari straordinari per le opere stradali e ferroviarie complementari al Ponte, con l’obiettivo di coordinare il tutto.

Infine c’è il capitolo finanziario, con lo spostamento in avanti delle risorse allocate per il progetto, circa 2,8 miliardi di euro: i fondi slittano dal periodo 2026-2029 al 2030-2034.

Non solo ponte, nel decreto ci sono norme relative all’affidamento della concessione della A22 Brennero-Modena, interventi sulle autostrade A24 e A25, la Linea C della metropolitana di Roma e i progetti collegati agli Europei di calcio 2032.

Slitta il via libera all’opera, il nodo elezioni

Il decreto punta a far ripartire l’iter per il Ponte sullo Stretto, bloccato dalla Corte dei Conti.

Serviranno nuovi atti preparatori, seguendo quanto rilevato dai giudici contabili, e una nuova delibera del Cipess. A cui seguirà un nuovo controllo da parte della Corte dei Conti.

Di conseguenza i tempi si allungano, come certifica lo slittamento dei fondi. Con la possibilità che il progetto possa alla fine restare solo sulla carta.

Sul ponte pesa infatti il nodo delle prossime elezioni politiche del 2027. Se non ci saranno altri intoppi, il via libera all’opera potrà arrivare soltanto nella prossima legislatura (con il fine lavori previsto nella successiva).

Nessun problema se il centrodestra si confermasse al governo, ma se dovesse vincere il centrosinistra è probabile che si arrivi allo stop del progetto.