Dedica di Alfa a Peppe Vessicchio, durante il concerto mostra il tatuaggio: "Ci siamo sentiti 10 giorni fa"

“Un maestro incredibile”. Così Alfa ha ricordato Peppe Vessicchio, morto sabato all’età di 69 anni, durante il suo concerto a Livorno. Il cantante dal palco ha voluto omaggiare il celebre direttore d’orchestra con una dedica speciale, mostrando il tatuaggio sul braccio col volto del maestro, nato da una promesso a Sanremo 2024. Vessicchio “non sarà mai solo sulla pelle ma anche sul cuore, nella testa, nella voce”, ha detto Alfa ai suoi fan.

La dedica di Alfa a Peppe Vessicchio durante il concerto

Nella serata di sabato 8 novembre Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, ha reso omaggio a Peppe Vessicchio con un bellissimo ricordo durante il suo concerto al Modigliani Forum di Livorno.

Il celebre direttore d’orchestra era morto poche ore prima all’ospedale San Camillo di Roma dopo una polmonite interstiziale.

Il giovane cantante genovese in passato ha collaborato con il maestro, che ha voluto omaggiare anche con un piccolo tatuaggio sul braccio, nato da una promessa durante il Festival di Sanremo 2024.

“Peppe Vessicchio non è stato solo un maestro incredibile, lo ricorderò in tutto”, ha detto Alfa dal palco.

Il ricordo del maestro, Alfa mostra il tatuaggio

Durante il concerto, Alfa si è preso una pausa per parlare della scomparsa di Peppe Vessicchio e per ricordare un episodio che lo lega al maestro.

“il mio primo Sanremo l’ho vissuto con molta difficoltà, molta ansia”, racconta il cantante.

Il maestro gli ha dato “tanti consigli“, spiega, “da lì abbiamo cominciato a legare e ci siamo sentiti diversi volte”, l’ultima appena “dieci giorni fa“.

Alfa ha quindi mostrato il piccolo tatuaggio sul braccio che ritrae il volto di Peppe Vessicchio.

Il suo ricordo “non sarà mai solo sulla pelle ma anche sul cuore, nella testa, nella voce e in tutti i pensieri che faccio sulla musica”, ha detto Alfa, “è stato veramente una guida incredibile”.

Il tatuaggio di Vessicchio dopo Sanremo 2024

Alfa si è tatuato il volto di Vessicchio sul braccio dopo una promessa fatta durante il Festival di Sanremo 2024.

Una promessa fatta prima che Alfa salisse sul palco dell’Ariston, come raccontato dallo stesso artista.

Se la sua prima sul palco di Sanremo fosse andata bene, si sarebbe tatuato il volto del maestro su un braccio. E così è stato.