Del Monte in bancarotta, azienda di frutta sciroppata della pubblicità de "L'uomo Del Monte" in vendita

La storica azienda americana Del Monte Foods, nota per la frutta in scatola e lo spot con l’ “Uomo del Monte”, ha dichiarato bancarotta a fronte di un debito di 1,2 miliardi di dollari. L’azienda procederà alla vendita dei suoi asset sotto la supervisione del tribunale, con l’attività che prosegue grazie a un prestito da oltre 900 milioni.

L’uomo Del Monte dichiara bancarotta

Con la bancarotta parte ufficialmente per Del Monte Foods la procedura di fallimento. L’istanza è stata depositata il 1 luglio sotto il Chapter 11 della legge statunitense.

Un epilogo inevitabile, dopo anni segnati da difficoltà economiche e da un netto calo dei consumi in America. L’azienda, fondata 139 anni fa, ha scelto di vendere i propri beni per far fronte a un debito superiore a 1,2 miliardi di dollari.

“Dopo un’attenta valutazione di tutte le opzioni disponibili, abbiamo deciso che una procedura di vendita sotto la supervisione del tribunale è il modo più efficace per accelerare la nostra ripresa e creare una Del Monte Foods più forte e duratura”. Così in un comunicato ufficiale l’ad di Del Monte Foods, Greg Longstreet.

L’iconico spot

La Del Monte è ricordata anche per l’iconico spot anni ’80 con il celebre “Uomo Del Monte”, vestito di bianco, che dava il via alla raccolta dopo aver assaggiato la frutta personalmente.

Il presente dell’azienda è ormai lontanissimo dai fasti di quel tempo. Attualmente le attività proseguono grazie a un gruppo di creditori, che ha messo a disposizione un prestito ponte da 912,5 milioni di dollari per sostenere le operazioni durante la fase giudiziaria.

Allo stesso tempo, è già stato raggiunto un accordo preliminare per la ristrutturazione del debito, che include la cessione della quasi totalità degli asset aziendali.

Cos’è il Chapter 11 negli Usa

La ristrutturazione del debito è possibile grazie al cosiddetto Chapter 11, una procedura della legge fallimentare americana che permette alle aziende in crisi di riorganizzarsi senza chiudere subito l’attività.

Diversamente dal Chapter 7, che prevede la liquidazione, il Chapter 11 consente all’impresa di continuare a operare mentre prepara un piano di risanamento, sotto il controllo del tribunale. Una procedura che, in molti casi, consente di mettere al riparo i posti di lavoro e il valore dell’azienda.

L’obiettivo è garantire una nuova possibilità, concedendo tempo all’attività per trovare accordi con i creditori su come pagare i debiti: possono essere ridotti, rinegoziati o coperti con la vendita di beni.

Si tratta di un percorso che viene intrapreso soprattutto dalle grandi imprese, per cercare di tornare in attivo, con il piano che è subordinato all’approvazione da parte di giudici e creditori.