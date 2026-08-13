Delfino avvistato nel Canal Grande a Venezia, l'appello del sindaco Venturini: "Massima attenzione"

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Un delfino è stato segnalato questa mattina nel Canal Grande per la gioia di turisti e residenti. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha rilanciato sui propri canali social un video dell’avvistamento, richiamando alla massima attenzione chi naviga nelle acque del centro storico per tutelare l’incolumità dell’esemplare. Al momento non è stato possibile stabilire se l’esemplare avvistato sia Nane, il delfino che nei mesi scorsi ha frequentato il Bacino di San Marco, oppure un altro esemplare. Le numerose segnalazioni arrivate in queste ore rendono quindi ancora più importante mantenere alta l’attenzione durante la navigazione. “La presenza di un delfino in Canal Grande richiama tutti a un comportamento responsabile – ha dichiarato Venturini – In questo momento la priorità è tutelare la sua incolumità. Chiedo a chi naviga di prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree in cui viene segnalata la presenza dell’animale”.