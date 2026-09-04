Delfino morto in spiaggia a Ceuta, il video virale del cucciolo esibito dai migranti: scatta la denuncia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un delfino morto esibito come un trofeo dai migranti sulla spiaggia di Ceuta. Questo il contenuto di un video diventato ben presto virale e fonte di indignazione in cui si vedono diversi uomini che sollevano e mostrano la carcassa del cucciolo. La vicenda ha portato alla presentazione di una denuncia alla Guardia Civil.

Delfino morto in spiaggia a Ceuta

Sui social sono virali da giorni le immagini girate sulla spiaggia del Trampolìn a Ceuta, exclave spagnola in Marocco al centro delle polemiche nelle ultime settimane e presa d’assalto da un numero elevatissimo di migranti.

Nei video diffusi online si vede un gruppo di essi che trova un cucciolo di delfino sulla riva e lo esibisce come un trofeo tra l’ilarità generale. Un gesto che ha portato a conseguenze: l’associazione ambientalista Daubma ha presentato denuncia alla Guardia Civil ed è stata lanciata una petizione su Change.org in cui si chiede al governo dell’exclave di intervenire per accertare le responsabilità.

I video con i migranti

I video virali sono due e sarebbero stati registrati lo scorso 2 settembre. In essi si vede un gruppo di migranti che tratta il cucciolo di delfino morto come un premio da sfoggiare. In uno dei filmati c’è un uomo con guanti e gilet ad alta visibilità che sembra ispezionare l’esemplare arenato sul bagnasciuga. Poi, poco distante, un altro migrante solleva l’animale e lo mostra alle altre persone in spiaggia, venendo meno alle avvertenze dell’uomo in gilet.

Secondo alcuni media locali, tra cui El Faro de Ceuta, il cucciolo sarebbe stato visto nelle acque basse, raggiunto e ucciso a bastonate.

In un altro video, poi, una persona solleva il corpo del delfino sopra la testa e sparisce dietro alcuni scogli. Non è ancora dato sapersi se le due clip siano state girate nella stessa giornata.

Le reazioni dalla denuncia alla petizione

Pronta e decisa la reazione delle associazioni ambientaliste con una denuncia e una petizione in cui si chiede al governo di avviare le indagini per risalire ai responsabili: ” L’animale è stato trattato come un oggetto e colpito violentemente alla testa con un bastone, causandone la morte immediata. Immagini scioccanti che circolano sui social media mostrano i responsabili che esibiscono il corpo senza vita del cetaceo come se fosse un trofeo. Questo atto di crudeltà eccessiva e ingiustificabile non può restare impunito. I delfini sono specie rigorosamente protetta dalle leggi spagnole ed europee, e maltrattarli costituisce un grave reato penale”, si legge.

L’autore del video ha spiegato di aver notato il gruppo in spiaggia a Ceuta perché reggeva in mano l’animale. I responsabili avrebbero tentato di riportare il delfino il mare, ma ormai l’animale era già morto.

Il giorno successivo, giovedì 3 settembre 2026, è stato denunciato un secondo episodio, sempre a Ceuta. Un migrante è stato ripreso mentre trasportava un uccello con le zampe legate da fascette, per impedirgli di fuggire. Un residente avrebbe chiesto all’uomo di liberare l’animale ma il soggetto è riuscito a fuggire senza essere identificato né arrestato.