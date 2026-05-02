Delia Buglisi replica alle polemiche social su "Bella Ciao" cambiata al Concertone, chi è la cantante

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone del primo maggio a Roma. La cantante siciliana è stata scelta per cantare “Bella Ciao” e ha scelto di cambiare la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando le ire del web e ricevendo molte critiche. “Fare questo cambio vuol dire allargare questo messaggio al mondo”, ha spiegato lei.

Delia e le polemiche su “Bella Ciao”

Partiamo dalla cronaca: Delia è stata scelta per cantare “Bella Ciao” al Concertone del primo maggio a Roma.

Ma nella sua originale interpretazione, che ha mostrato innovazioni e particolarità musicali, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”.

ANSA

Modifica che non è piaciuta, per usare un eufemismo. La scelta di Delia ha ricevuto molte critiche e, soprattutto sui social, ha scatenato commenti negativi.

Delia spiega la sua scelta su “Bella Ciao”

Dopo l’esibizione poi è stata la stessa cantante a raccontare le sue motivazioni.

“Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. La guerra“, ha poi spiegato la cantante.

“Usare la parola essere umano fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi“, ha aggiunto.

Chi è Delia

Ma chi è l’artista protagonista di questa versione così particolare di “Bella Ciao”? Delia Buglisi, classe 1996, è nata a Catania e ha sempre fatto della sua “sicilianità” un tratto distintivo e apprezzatissimo del suo modo di cantare e reinterpretare i brani, tra folk siciliano e canzoni dialettali.

Il suo inedito “Sicilia Bedda”, ad esempio, è stato uno dei più amati e suonati in radio una volta uscita da XFactor, dove Delia si è classificata terza nell’edizione 2025.

Oltre mezzo milione di follower sui social, Delia ha poi iniziato un tour teatrale nel 2026 partito con un sold out agli Arcimboldi di Milano.

Delia, dal conservatorio a Sanremo

Una “carriera” musicale, quella di Delia, partita dal conservatorio di Catania, dove si è diplomata in pianoforte classico a 10 anni.

Una carriera che, dopo XFactor, l’ha portata anche a debuttare sul palco dell’Ariston: al Festival di Sanremo 2026, infatti, ha duettato, nelle serata delle cover, con Serena Brancale con il brano “Besame mucho”.

Con Serena Brancale poi la collaborazione è proseguita: le due, assieme anche a Levante, hanno dato vita a “Al mio paese”, hit di grandissimo successo e molto passata in radio.