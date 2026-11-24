Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo 31 anni arriva una prima verità giudiziaria sul cosiddetto delitto del trapano di Genova. Fortunato Verduci, carrozziere di 67 anni, è stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Luigia Borrelli, uccisa il 5 settembre 1995 nel centro storico del capoluogo ligure. Decisive per la riapertura del caso sono risultate le analisi del Dna sulle tracce biologiche raccolte all’epoca del delitto.

La condanna del carrozziere Fortunato Verduci

La sentenza è stata pronunciata lunedì 23 novembre dalla giudice dell’udienza preliminare Martina Tosetti, dopo circa tre ore di camera di consiglio, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La pena inflitta a Fortunato Verduci coincide con quella richiesta dalla pm Patrizia Petruzziello, la quale si occupa del caso fin dal 1995, coordinando anche le nuove indagini della Squadra Mobile.

La giudice ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà, escludendo invece quelle dei futili motivi e del nesso teleologico con la rapina. Il carrozziere è stato inoltre assolto dall’accusa di autoriciclaggio, per la quale la Procura aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione. È stata inoltre disposta una provvisionale di 150mila euro in favore della figlia della vittima, Francesca Andreini, costituitasi parte civile e assistita dall’avvocata Rachele De Stefanis.

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Verduci ha scelto di non presenziare alla lettura della sentenza. In aula c’erano invece la figlia di Luigia Borrelli, che all’epoca dell’omicidio aveva 19 anni, e Luciano Garofano, generale in congedo del Ris e consulente tecnico della Procura. Le motivazioni della condanna saranno depositate entro 90 giorni.

Chi era Luigia Borrelli e cos’è il delitto del trapano

Luigia Borrelli aveva 42 anni quando venne uccisa in un basso di vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Aveva lavorato come infermiera all’ospedale San Martino ed esercitava la prostituzione con il nome di “Antonella”.

La donna era stata aggredita violentemente con pugni e oggetti contundenti, per poi essere colpita 15 volte con un trapano elettrico, rimastole conficcato nel corpo al momento del ritrovamento. Da qui il nome con cui il caso è entrato nelle cronache giudiziarie italiane.

Nel corso degli anni gli investigatori hanno seguito diverse piste, sottoponendo ad accertamenti numerose persone che avevano avuto contatti con la vittima. Tra queste figurava anche un elettricista conoscente della donna, morto suicida pochi giorni prima di essere scagionato dalle analisi genetiche.

L’inchiesta è rimasta senza una soluzione per trent’anni, fino alla riapertura delle indagini nel 2023 favorita da una nuova testimonianza della figlia di un’ex collega di Luigia Borrelli e dai progressi delle tecniche di analisi del Dna.

Il Dna e la svolta nelle indagini

Un altro aspetto clamoroso di questa vicenda è che gli elementi che hanno permesso agli investigatori di individuare Verduci erano stati raccolti già durante i sopralluoghi del 1995. In particolare, la nuova indagine si è concentrata su una macchia di sangue repertata nel locale in cui era avvenuto l’omicidio, dalla quale è stato possibile ricavare un profilo genetico maschile.

La biologa forense Daniela Scimmi, consulente della Procura, ha lavorato all’analisi del materiale biologico, successivamente confrontato con i profili presenti nella Banca dati nazionale del Dna. L’incrocio ha consentito di individuare una compatibilità genetica con un lontano parente di Fortunato Verduci, detenuto nel carcere di Brescia.

Gli investigatori sono così risaliti al carrozziere, residente nel quartiere genovese di Marassi, sottoponendolo ad accertamenti genetici diretti nel 2024. Tracce biologiche riconducibili all’imputato sono state individuate anche su alcuni mozziconi di sigaretta rinvenuti sulla scena del delitto. Le successive comparazioni, condotte anche nell’ambito di un incidente probatorio, hanno consolidato il quadro accusatorio.

Durante la requisitoria, la pm Petruzziello ha sottolineato l’elevatissimo grado di compatibilità genetica riscontrato: “Per trovare sul luogo del delitto un soggetto che abbia lo stesso Dna di Fortunato Verduci bisognerebbe avere a disposizione circa 120 miliardi di mondi“.

I debiti per gioco d’azzardo e il presunto movente

Secondo la ricostruzione della Procura, all’origine dell’omicidio di Luigia Borrelli ci sarebbe stato il bisogno di denaro da parte di Fortunato Verduci, il quale avrebbe accumulato debiti a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo. Le verifiche si sono quindi concentrate sulla sua situazione finanziaria, sull’indebitamento e sulle operazioni da cui era scaturita anche la contestazione di autoriciclaggio.

Per l’accusa, Verduci ha raggiunto Luigia Borrelli nel locale di vico degli Indoratori per impossessarsi del denaro guadagnato dalla donna, sottraendolo dalla sua borsa dopo averla uccisa. La pm aveva contestato la sproporzione tra la violenza esercitata sulla vittima e il presunto obiettivo economico dell’aggressione.

“Non c’era bisogno di realizzare tutto lo scempio commesso né per rubare né per uccidere una persona”, aveva dichiarato durante il processo. La giudice ha tuttavia escluso due delle aggravanti contestate dall’accusa. Per conoscere le valutazioni sulla ricostruzione del movente sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni.

La difesa: “Nessuna traccia del suo Dna sul trapano”

Gli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe hanno contestato la ricostruzione della Procura di Genova, sostenendo che la presenza del materiale biologico di Verduci nel locale non dimostrerebbe necessariamente la sua responsabilità nell’omicidio. Secondo la tesi difensiva, il carrozziere sarebbe arrivato nel basso con le mani già insanguinate a causa di ferite riportate durante la propria attività lavorativa.

Verduci, che non si è mai sottoposto a interrogatorio, era stato rinviato a giudizio nel febbraio 2026. L’altro elemento su cui hanno insistito i legali riguarda l’assenza del profilo genetico dell’imputato sul trapano utilizzato per uccidere Luigia Borrelli.

“Abbiamo sostenuto svariate argomentazioni complesse da riassumere. Fra queste la principale è certamente l’assenza di tracce biologiche di Verduci sul trapano. Adesso aspetteremo di leggere le motivazioni e valuteremo il ricorso in appello”.