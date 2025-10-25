Delitto di Garlasco, Andrea Sempio chiarisce il mistero dei soldi: "Solo Lovati dice la verità"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Andrea Sempio ha parlato del denaro prelevato dalla sua famiglia che sarebbe servito per pagare gli avvocati nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. "Il discorso della corruzione al magistrato non ha senso e le cifre non tornano", ha detto. "Per quanto riguarda i soldi solo Lovati dice la verità", ha aggiunto riferendosi al suo ex legale.

Andrea Sempio e i soldi prelevati dalla famiglia

Andrea Sempio ha parlato ai microfoni di Quarto Grado. E alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, ha spiegato alcune cose relative ai soldi prelevati dalla famiglia.

"Sul discorso soldi non c’è mai stato nessun pagamento da parte di nessuna trasmissione in cui sono stato e quello che mi sembra anche facile da verificare", ha detto.

Poi Sempio ha aggiunto: "Il discorso della corruzione al magistrato non ha senso, non tornano le cifre. Non avrebbe avuto senso corrompere il magistrato perché comunque non era lui che poteva decidere tra un’archiviazione o meno. Non torna come storia, non tornano le cifre e non tornano le persone".

Le previsioni di spesa del padre Giuseppe

A Sempio, indagato nel nuovo filone di inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato poi chiesto un commento sul fatto che risulti a verbale una previsione di spesa del padre Giuseppe. Su un foglietto è apparsa la scritta a mano "Venditti gip, archivia 20, 30 euro" e in tv il signor Giuseppe disse che erano soldi per le marche da bollo.

"Io credo che si sia confuso, come quando escono pezzi di mie intercettazioni dove dico ‘domani vado lì’ e mi chiedono cosa intendevo e io dico: cosa ne so dopo 10 anni?", ha detto Andrea Sempio.

Che poi ha aggiunto: "Poi magari ti hanno chiamato alle 6 di mattina, ti hanno ribaltato casa , ti interrogano, non è così facile ricordarsi tutto. Secondo me mio padre si è confuso".

"Anche perché – ha aggiunto – quando hanno fatto l’ultima perquisizione hanno trovato un foglietto dove mio padre ha annotato tutte le cifre che sono state date agli avvocati in quel periodo. E in quel foglietto mio padre si è segnato le spese per migliaia di euro, ci sono tutte le spese, mille, duemila, mille e cinque, quindi quando mio padre vuole scrivere in migliaia scrive in migliaia, quando scrive 20, 30 è per dire 20, 30 euro. Quando ha detto ‘previsioni di spesa’ si vede che gli è uscita così".

"Sui soldi solo Lovati dice la verità"

Infine a Sempio è stato chiesto chi fossero "quei signori lì" a cui venivano dati i soldi: "Sempre gli avvocati", ha risposto.

"Per quanto riguarda i soldi – ha ribadito – solo Lovati dice la verità. Erano soldi che arrivavano non in particolare a lui ma agli avvocati, poi come riferimento magari era stato inteso Lovati ma erano i soldi per gli avvocati".

E sul fatto che alla famiglia Sempio fosse stata chiesta una cifra ingente, Andrea Sempio ha commentato: "Noi in quel momento lì eravamo travolti dalla situazione e non avendo mai avuto a che fare con avvocati prima tu non sai quanto è la spesa, ti dicono un tot e tu paghi tot".