Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato a Milano per esami con ispezione corporale: in cosa consiste

Andrea Sempio è stato convocato presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano, in via Mangiagalli. Secondo le indiscrezioni l’indagato per il delitto di Garlasco sarebbe stato sottoposto a misurazioni antropometriche alla presenza dell’antropologa forense Cristina Cattaneo. I dati acquisiti verranno declinati al lavoro che l’esperta sta compiendo sulle lesioni presenti sul volto di Chiara Poggi insieme alla Blood Pattern Analysis effettuata dai Ris di Cagliari.

Articolo in aggiornamento