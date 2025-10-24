NOTIZIE
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato a Milano per esami con ispezione corporale: in cosa consiste

Andrea Sempio è stato convocato dall'antropologa Cattaneo per un'ispezione antropometrica: i nuovi accertamenti sul delitto di Garlasco

Luca Mastinu

Luca Mastinu

Andrea Sempio è stato convocato presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano, in via Mangiagalli. Secondo le indiscrezioni l’indagato per il delitto di Garlasco sarebbe stato sottoposto a misurazioni antropometriche alla presenza dell’antropologa forense Cristina Cattaneo. I dati acquisiti verranno declinati al lavoro che l’esperta sta compiendo sulle lesioni presenti sul volto di Chiara Poggi insieme alla Blood Pattern Analysis effettuata dai Ris di Cagliari.

