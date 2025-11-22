Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano: la "profezia" dell'indagato sul dna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dall’impronta 33 alla traccia di Dna sulle unghie di Chiara Poggi, Andrea Sempio torna a parlare in tv delle indagini sul delitto di Garlasco e degli elementi che lo accusano. Sul Dna in particolare dice che “non si arriverà a dire che è il mio”. Sempio dice di “sentirsi tranquillo” e che alla fine tutto si risolverà per il meglio.

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio

Andrea Sempio è tornato a parlare delle nuove indagini che lo vedono protagonista avviate dalla procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007.

L’indagato ha parlato in una intervista esclusiva andata in onda a Quarto Grado su Rete 4 nella puntata di venerdì 21 novembre.

ANSA Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

L’amico del fratello di Chiara Poggi ha risposto alle domande dell’inviata del programma, ribadendo di “essere tranquillo” e di non avere nulla a che fare con il delitto.

Il dna sulle unghie di Chiara Poggi

Andrea Sempio ha detto la sua sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta, in attesa dei risultati dell’incidente probatorio. A partire dalle tracce di Dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi attribuibili a lui.

“Neanche l’accusa dice che è esattamente il mio Dna – dice Sempio – cosa che probabilmente sarebbe se si fosse trattato di una traccia lasciata durante un’aggressione”.

“Secondo me, non si arriverà a poter dire che è esattamente il mio e torneremo a una traccia flebile, indefinita”.

E compatibile con un episodio di contaminazione, anche perché frequentava abitualmente la casa dei Poggi.

E quando la giornalista di Quarto Grado gli ricorda che sulle mani della vittima non sono state trovate tracce di Alberto Stasi, Sempio risponde: “Dicono di aver trovato una traccia mista e per il momento non si sa chi sia quel ‘misto’”.

L’impronta 33 sulle scale

Poi sull’ormai famosa impronta 33 Andrea Sempio dice che “non è attribuibile” e che dalle verifiche fatte “non credo che sia mia”.

“Poi, se risulterà mia va bene, ma comunque i consulenti che hanno fatto perizie contro di me concordano col dire che non è un’impronta insanguinata“.

Quel segno sul muro della scale che portano in cantina si trova in un punto in cui il muro fa una curva e “dove ci si appoggiava”, spiega Sempio.

Ricordando poi che frequentando la casa è anche sceso qualche volta in cantina.

L’ipotesi dell’arresto

Riguardo alla vicenda nel suo complesso, Sempio dice che il suo coinvolgimento nell’inchiesta gli ha “cambiato totalmente la vita“.

Di fatto per la seconda volta, dopo la prima indagine nel 2017: “Ormai è un calvario che si ripresenta ogni tot anni, puoi solo aspettare e sperare che si risolva in fretta”.

Poi rivela di non temere un eventuale arresto: “Non so quali siano gli estremi, a livello procedurale, per un arresto”.

Sempio poi ribadisce di credere che la vicenda si concluderà favorevolmente, anche se non a breve: “Prima della metà del prossimo anno, secondo me, saremo ancora qui”.

L’intervista si chiude con una domanda diretta: “Lei ha ucciso Chiara Poggi?”, gli chiede la giornalista.”No”, risponde senza esitazioni Andrea Sempio.