Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica a Savu e si difende: "Mai visto, alle Bozzole solo per i mercatini"

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha replicato alle dichiarazioni di Flavius Savu, negando di conoscerlo e di aver frequentato le Bozzole. Ha respinto le ipotesi su DNA, impronte e intercettazioni, parlando di “accuse che non tornano”. Sempio resta indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, ma ribadisce la sua innocenza.

Garlasco, Andrea Sempio replica alle accuse di Savu

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete 4, Andrea Sempio ha risposto alle dichiarazioni di Flavius Savu, l’uomo che sostiene di conoscere elementi inediti sul delitto di Garlasco e sul ruolo che Sempio avrebbe avuto nel caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 nella sua villetta di via Pascoli.

Intervistato, Sempio ha negato qualsiasi legame con Savu: “No, io questa persona non l’ho mai vista. Il nome lo conosco dai media”. Ha anche escluso di aver frequentato il luogo che Savu avrebbe indicato come punto d’incontro di presunti riti, il santuario delle Bozzole.

Sempio ha spiegato: “Non ho mai frequentato le Bozzole. Sono stato solo qualche volta alla fiera di Pasqua, quando mettono le bancarelle, ma non ho mai frequentato quel giro”.

“Le accuse contro di me non tornano”: la posizione di Sempio

Rispondendo alle accuse di presunti comportamenti violenti o legati a rituali, Sempio ha replicato con fermezza: “È un’ennesima balla, c’è poco da dire”.

In un secondo servizio, Sempio ha commentato le ipotesi investigative riemerse nelle ultime settimane: “Come si diceva in una canzone, “mai sanguinare davanti agli squali” – ha detto – quindi si cerca di apparire il più tranquilli possibile”.

Ha poi respinto le interpretazioni di alcune prove tecniche, in particolare l’impronta parziale denominata “33” e la traccia di DNA, spiegando che “tutti erano d’accordo che non fosse leggibile, ora improvvisamente lo è”. Sulle tre chiamate che lo collocherebbero nei giorni precedenti l’omicidio, Sempio ha precisato: “Erano telefonate brevi, di giorni prima. È difficile pensare che fossero preparatorie”.

Le intercettazioni e l’attesa per l’esito giudiziario

Sempio ha poi chiarito un ulteriore dettaglio sull’impronta che, secondo una consulenza sotto segreto, corrisponderebbe al suo numero di scarpa: “Mi sembra strano che in otto anni di processi, se fosse davvero una 44, non se ne fosse mai parlato prima”.

Andrea Sempio ha risposto anche ai riferimenti ad alcune intercettazioni audio in cui parlava di pratiche legate al bondage: “Non mi considero un esperto. Alcuni di quegli audio li stavo inviando a un’amica, altri erano discorsi tra me e me, e alla domanda sul possibile profilo “ossessivo” evocato da parte dell’accusa, Sempio ha spiegato di aver praticato autodifesa e sport da combattimento come “ricerche sulla violenza in generale, come prevenirla o gestirla”.

Ha infine ribadito la propria estraneità: “Io non c’entro niente con questa storia. Il procedimento mi è arrivato addosso e devo solo aspettare che passi”. A oggi, Sempio risulta indagato in concorso per omicidio, un’accusa per la quale rischia l’ergastolo.