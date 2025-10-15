Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio e attacca Massimo Lovati: "Impossibile avere un dialogo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha spiegato pubblicamente perché ha preso la decisione di revocare il mandato al suo legale Massimo Lovati. Lo ha fatto attraverso due videomessaggi inviati alle trasmissioni televisive Vita in Diretta e Dentro la Notizia. L’uomo ha riferito i motivi che lo hanno spinto a separarsi dall’avvocato, rimarcando che continuerà ad avere stima e affetto per il penalista.

Andrea Sempio spiega perché ha revocato il mandato a Massimo Lovati

“È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero”, ha esordito Sempio, unico indagato del nuovo filone che mira a fare ulteriore chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi.

“Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile”, ha spiegato il 37enne nel videomessaggio mandato in onda da Vita in Diretta (Rai Uno).

Andrea Sempio

“L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista – ha aggiunto Sempio -. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui”.

Sempio ha quindi sottolineato che proprio il fatto di non riuscire ad avere una conversazione con il legale “è stata la ragione principale” che “ha portato alla separazione“.

Inoltre, ha specificato che “l’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi, è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci hanno portato a dividerci”.

Garlasco, Sempio: “Affetto e stima per l’avvocato”

Sempio ha ribadito il concetto espresso a Vita in Diretta nel videomessaggio che ha fornito a Dentro la Notizia (Canale 5). “Ho profonda stima, rispetto e affetto per Lovati che mi ha accompagnato per anni. Non è stata una revoca a cuor leggero”, ha evidenziato una volta di più il 37enne.

Omicidio di Chiara Poggi, Sempio: “Spero si arrivi alla verità”

Sempio si è anche professato per l’ennesima volta innocente, affermando che non c’entra nulla con l’omicidio di Chiara Poggi. “Non l’ho uccisa”, ha chiosato.

“Spero che le autorità non si facciano traviare da tutte queste balle che stanno uscendo sui media. Io spero che tutto questo circo non vada a influenzare l’opinione delle persone che devono controllare, verificare. Spero che si riesca ad arrivare finalmente alla verità una volta per tutte”, ha concluso il 37enne.