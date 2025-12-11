Delitto di Garlasco, Angela Taccia sbotta in diretta sullo scontrino di Andrea Sempio: "Non mi interessa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore il team che assiste Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si è ritrovato a Roma per organizzare le prossime mosse legali e per preparare una linea difensiva che possa permettergli di ribattere punto su punto a quanto rilevato dalla Procura. Tra i temi più caldi, c’è quello del famoso scontrino che era stato in passato ritenuto uno degli alibi del 37enne. Angela Taccia, avvocata di Sempio, quando le è stata posta una domanda sulla questione, ha replicato in modo energico, affermando che lei e i suoi colleghi non hanno “alcuna paura dello scontrino”.

Garlasco, Angela Taccia: “Scontrino di Andrea Sempio? Nessuna paura”

Angela Taccia, dopo la riunione a Roma con il resto del team, è stata intercettata dai microfoni di Ignoto X, trasmissione di La7.

“Non abbiamo nessuna paura dello scontrino. Perché dovremmo averne? Se non mi pongo il problema è perché non mi interessa nulla dello scontrino”, ha dichiarato la legale nel replicare a una domanda specifica sul tema.

ANSA Una foto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007

Taccia: “Se non collocano Sempio sulla scena del crimine, il resto non conta”

“Se risultasse che fosse stato dato da un’altra persona?”, ha incalzato la giornalista di Ignoto X, raccogliendo un’altra risposta decisa da Taccia.

“Ma non è così e comunque con i se e i ma non si va da nessuna parte – le parole della legale -. Lo scontrino lo ha preso Andrea Sempio. E non vedo come possa essere così importante questo benedetto scontrino”.

“Finché non viene dimostrato che Sempio era sulla scena del crimine, tutto il resto ha veramente poco valore”, ha concluso Taccia.

Il consulente Palmegiani: “Pronti a ogni contestazione”

Sulla vicenda relativa allo scontrino, nelle scorse ore, è intervenuto al programma Ore 14 anche Armando Palmegiani, consulente di Sempio, che ha sostituito da qualche tempo nell’incarico il generale Garofano.

“Lo scontrino non ha un valore – ha sostenuto Palmegiani -, se lo avesse la Procura lo avrebbe sequestrato. Se ci fosse un super testimone su quello, avrebbero chiesto a Sempio dello scontrino, ma per ora è nelle sue mani, quindi credo non abbia grande valore”.

“Noi lo riteniamo vero, ma vogliamo essere pronti a ogni contestazione. Noi abbiamo già fatto quel percorso, da dove abitava Sempio a dove ha parcheggiato. Risulta essere del tutto compatibile e il fatto che i minuti siano contati rende tutto più credibile. Se ci fossero stati 10 minuti in più o in meno sarebbe stato peggio”, ha concluso il consulente.