Delitto di Garlasco, Angela Taccia "scarica" Lovati: il riferimento al rapporto con Fabrizio Corona

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il terzo appuntamento dello show di Fabrizio Corona su YouTube dedicato al delitto di Garlasco ha creato spaccature. In ultima battuta Angela Taccia non nasconde un certo dissenso nei confronti del collega Massimo Lovati, insieme al quale difende Andrea Sempio. “A volte prende con leggerezza certi rapporti umani che invece dovrebbe evitare”, ha detto in un recente intervento televisivo. Angela Taccia non nega “quanto sia bravo” il suo collega, ma gli ultimi episodi la “lasciano perplessa”, per questo i due si incontreranno “per fare il punto sulla situazione”.

Il commento di Angela Taccia

Intervenuta dal suo studio in collegamento con Ignoto X, il format condotto dal giornalista Giuseppe Rinaldi su La7, Angela Taccia confessa di trovarsi in “una posizione delicata”. Poche ore prima, infatti, Fabrizio Corona ha pubblicato il terzo episodio del suo format Falsissimo dedicato al caso Garlasco. In un segmento l’ex paparazzo parla con l’avvocato Massimo Lovati, e le affermazioni di quest’ultimo hanno creato forti tensioni tra gli uffici della Procura di Pavia.

Nel suo intervento Taccia dice che il suo collega “spesso” la “lascia perplessa“, specialmente perché “prende con leggerezza certi rapporti umani che invece dovrebbe evitare”.

IPA Angela Taccia si dice “perplessa” sui “rapporti umani” del suo collega Massimo Lovati dopo le affermazioni a Fabrizio Corona sul caso Garlasco

“Domani si farà il punto della situazione”, precisa l’avvocata. I due colleghi si dovrebbero dunque incontrare giovedì 9 ottobre e probabilmente decideranno il da farsi.

Sempre a proposito di Massimo Lovati, inoltre, Taccia non nasconde che non sempre condivide le sue scelte, ma pone davanti a sé il rispetto per l’esperienza del collega. “Spesso fa uscite con secondo fine. Spariglia le carte ma sa dove vuole arrivare. Poi ognuno risponde per sé”, conclude.

Le affermazioni di Lovati a Fabrizio Corona

Come anticipato, ciò che è stato riportato nel corso del terzo episodio dello Speciale Garlasco dello show web Falsissimo condotto da Fabrizio Corona ha sollevato un polverone.

In un frammento l’ex paparazzo dialoga con Lovati nello studio dell’avvocato. A un certo punto il difensore di Sempio si lascia sfuggire un’affermazione sul procuratore Fabio Napoleone e sull’aggiunto Stefano Civardi: “Da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anche io, voleva chiedere l’archiviazione. C’è l’altro dell’opus dei, quel maledetto lì… Civardi“. La Procura di Pavia è prontamente intervenuta bollando le sue esternazioni come “affermazioni false”.

La replica: “Corona mi ha tradito”

Raggiunto dalle polemiche, Massimo Lovati è intervenuto l’8 ottobre in collegamento con Ore14 su Rai 2. L’avvocato ha spiegato che Fabrizio Corona per quell’incontro avrebbe “portato da bere” e gli avrebbe chiesto di dire tutto ciò che voleva. “L’importante è che devi essere volgare“, gli avrebbe detto.

“Intanto mi versava da bere perché io parlassi con maggiore gusto. Lui mi ha tradito, perché ovviamente l’ha distribuito per altre finalità”, ha aggiunto riferendosi al video girato da Corona.