Delitto di Garlasco, attrezzi a Tromello trovati da Mustafa Etarazi e conservati: la versione del testimone

A distanza di alcune settimane dal dragaggio del canale di Tromello, effettuato nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, è emerso che durante quelle operazioni i carabinieri non trovarono nulla: un residente aveva già ripulito il fondale alcuni anni prima e aveva recuperato una serie di oggetti: un attizzatoio, una testa di martello e un’ascia, fra le altre cose.

Il dragaggio del canale di Tromello

Il canale di scolo venne prosciugato ed esaminato lo scorso 14 maggio. Il canale si trova proprio dietro la vecchia casa dei nonni delle gemelle Cappa, particolare che è stato più volte sottolineato dagli organi di stampa.

I media avevano parlato del ritrovamento di alcuni oggetti, ma oggi si scopre che fu Mustafa Etarazi, un residente di origine marocchina, ad averli trovati già nel 2018.



Il racconto di Mustafa Etarazi

Etarazi ha tenuto gli oggetti all’interno del suo magazzino. Ma, come viene raccontato da Pomeriggio Cinque, aveva trovato anche uno zaino e una maglia da donna verde.

L’uomo ha rievocato i fatti di maggio, quando i carabinieri e i vigili del fuoco raggiunsero il canale per prosciugarlo ed esaminarlo. “Quando li ho visti pulire sono andato da loro e ho detto ‘guardate che questo canale l’ho già pulito io nel 2018, perché ogni tanto si fermava l’acqua”, ha spiegato Mustafa Etarazi ai microfoni della trasmissione Mediaset.

L’attizzatoio e gli altri oggetti

Il residente ha dunque consegnato ai carabinieri gli oggetti rinvenuti a suo tempo e che, nel corso degli anni, aveva utilizzato per vari scopi: l’ascia è stata usata “per fare lavori” mentre l’attizzatoio è stato utilizzato “parecchie volte” per “portare il carbone” e per la “grigliata”.

Ma Mustafa Etarazi ha trovato anche “altri materiali”, ovvero “plastica”, “vetro” e “altra immondizia” che all’epoca ha gettato via.

Gli esiti dell’incidente probatorio

Ma c’è anche un’altra novità che riguarda le indagini sul delitto di Garlasco: dal nuovo incidente probatorio non è emersa alcuna novità significativa. Non ci sono elementi che possano giovare alla difesa di Alberto Stasi e non ci sono tracce che possano confermare la presenza di Andrea Sempio a casa di Chiara Poggi.