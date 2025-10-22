Delitto di Garlasco, chi è Marina Baldi nuova consulente genetista di Andrea Sempio dopo Luciano Garofano

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sul tavolo di Marina Baldi sono passati tanti casi: il delitto di via Poma, ancora irrisolto, in cui morì Simonetta Cesaroni; il delitto di Pier Paolo Pasolini e l’omicidio di Alberica Filo Della Torre. Oggi è la nuova consulente della difesa di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ed è convinta che l’indagato sia innocente: “Altrimenti non avrei assolutamente accettato l’incarico”, dice in un’intervista.

Chi è Marina Baldi

Marina Baldi è una biologa specialista in Genetica Medica. Come ricostruisce Il Giorno, nella sua lunga esperienza ha lavorato in alcuni dei più importanti casi di cronaca d’Italia.

Tra questi troviamo il delitto di Pier Paolo Pasolini, il delitto di via Poma – ovvero l’omicidio di Simonetta Cesaroni – e il delitto dell’Olgiata. Marina Baldi è stata anche consulente di Letizia Lopez, la sorella di Rosaria Lopez morta durante il massacro del Circeo.

ANSA La nuova consulente alla difesa di Andrea Sempio è Marina Baldi, convinta della sua innocenza

Tra i casi più recenti ha messo il suo lavoro a disposizione di Veronica Resinovich, nipote di Liliana Resinovich, e nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli.

La sua nomina come consulente di parte è stata depositata presso il tribunale di Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, rappresentata da Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che ha preso il posto di Massimo Lovati. Dato che l’incidente probatorio è già in corso, qualora la nomina come consulente di parte non venisse accettata dal giudice Marina Baldi potrebbe assumere il ruolo di consulente extra peritale.

Il suo pensiero su Andrea Sempio

Marina Baldi è “convinta” che Andrea Sempio “sia innocente”, “altrimenti non avrei assolutamente accettato l’incarico”, riferisce in un’intervista rilasciata a Il Giorno.

Qualora venisse accettata la sua nomina, il suo lavoro consisterebbe nel “verificare la correttezza negli accertamenti tecnici” e soprattutto “fare emergere eventuali elementi a favore della difesa dell’indagato”.

L’uscita di scena di Luciano Garofano

Marina Baldi prenderebbe dunque il posto dell’ex comandante dei Ris Luciano Garofano. Recentemente il generale ha infatti rinunciato al suo incarico per divergenze con la difesa di Andrea Sempio.

Ad annunciarlo era stato il diretto interessato con un comunicato stampa in cui motivava la sua scelta sulla base della “mancata condivisione da parte della difesa” dei “suggerimenti tecnico scientifici forniti dal generale (…) in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia”. In poco tempo, quindi, la difesa di Andrea Sempio ha perso un consulente di parte e un avvocato.