Delitto di Garlasco, chi il nuovo avvocato di Andrea Sempio dopo Lovati? Carlo Taormina avrebbe rifiutato

Andrea Sempio cambia avvocato. Dopo aver allontanato Massimo Lovati per divergenze di strategia, spunta fuori il nuovo legale della squadra dei Sempio. Angela Taccia resta in prima linea, mentre sul nuovo nome c’è ancora massimo riserbo. Nelle prossime ore potrebbe emergere il nome, che non è quello di Carlo Taormina, il quale avrebbe invece rifiutato l’incarico, da quanto si apprende. Non si conoscono i motivi di questa decisione.

Chi è il nuovo avvocato di Andrea Sempio

Sarà un outsider. Non viene dal distretto di Milano o di Pavia e forse neanche dalla zona lombarda il futuro avvocato di Andrea Sempio. Si tratterebbe di una persona che viene da fuori, il cui nome è ancora riservato, ma dovrebbe essere reso noto a partire da venerdì 17 ottobre.

Sempio punta tutto su Angela Taccia, che diventa la rappresentante sui media e l’espressione di Sempio e del team. Lo spiega lo stesso indagato, che in un video racconta le motivazioni dell’allontanamento di Lovati e quale sarà la sua strategia in futuro.

Perché Massimo Lovati è stato sollevato dall’incarico

Andrea Sempio ha un nuovo avvocato perché ha deciso di revocare l’incarico al suo storico legale Massimo Lovati. Sempio stesso ha spiegato che la sua “è stata una decisione presa tutt’altro che a cuor leggero”, ma necessaria. C’erano troppe divergenze sulla strategia difensiva, ha spiegato.

L’incontro con l’ormai ex legale non sarebbe andato a finire come sperava e le divergenze non sarebbero state risolte. Da qui la decisione. Sempio dice comunque di avere molta stima e rispetto per Massimo Lovati.

Oltre alla principale motivazione, Sempio parla anche dell’aspetto mediatico. “Importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci hanno portato a dividerci”, ha dichiarato.

Carlo Taormina ha rifiutato

Diverse le indiscrezioni, poi smentite, che volevano il noto penalista Carlo Taormina come nuovo legale del 37enne indagato nel caso di omicidio di Chiara Poggi.

In realtà non ci sarebbe stato neanche un contatto diretto tra la famiglia Sempio e Taormina. A provare l’approccio con il penalista, che è stato anche sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno nel 2001, sarebbero stati Angela Taccia e una terza persona.

Carlo Taormina avrebbe però rifiutato gentilmente l’incarico, senza spiegare le motivazioni. Almeno al pubblico, non sono state rese note.