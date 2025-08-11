Delitto di Garlasco, Cristicchi contro i "comportamenti suggestivi" di Lovati: c'entra la massoneria

Simone Cristicchi è intervenuto nel dibattito costante che accompagna le indagini sul delitto di Garlasco. Il cantautore ha commentato il caso con alcune sue teorie e ha analizzato i comportamenti e le dichiarazioni di Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, di recente indagato per concorso in omicidio per la morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’estate del 2007.

Simone Cristicchi parla del delitto di Garlasco

Tra i tanti che stanno commentando il delitto di Garlasco, tornato da qualche mese nei dibattiti di programmi tv e sui giornali, c’è anche il cantautore Simone Cristicchi.

L’artista avrebbe sposato alcune teorie che legano l’intera vicenda alla massoneria e che sono molto diffuse sui social.

L’attacco del cantante a Massimo Lovati

Grande appassionato di crime, Cristicchi è spesso intervenuto sui casi più scottanti e da tempo segue come stanno evolvendo le indagini con post e re-post che ripercorrono anche alcune teorie controverse.

Sul suo profilo ufficiale di X Cristicchi ha di recente analizzato le ultime dichiarazioni di Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio: “Comportamenti suggestivi di Lovati: 1 – in diverse interviste rigira tra le mani una pennetta usb (rif. a quella in uso di CP?) 2 – Parla del ‘Sole di mezzogiorno’ (rif. a un termine in uso a una famosa associazione segreta?) 3 -Tira fuori più volte il termine ‘alchimia’”.

L’intervento del cantautore ha scatenato diverse reazioni tra chi la pensa come lui e chi invece lo ha invitato a non diffondere queste teorie. Divertito anche il commento di Selvaggia Lucarelli che, protagonista di diverse polemiche con il cantante, soprattutto dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo, ha ironizzato con un “Io ve l’avevo detto”.

Le polemiche precedenti

Non si tratta tuttavia della prima volta in cui Simone Cristicchi perora l’ipotesi massoneria. Da tempo, infatti, il cantautore ripubblica tweet altrui a sostegno di questa tesi circa il delitto di Garlasco.

Come detto, il cantautore era stato al centro dell’attenzione pubblica durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo a causa della canzone dedicata alla malattia della madre.

Cristicchi è attualmente impegnato nel tour estivo che celebra i venti anni di carriera: tale tournée era stata messa in pausa a causa della paralisi di Bell che aveva colpito il cantautore.